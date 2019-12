OVO NIKO NIJE ZNAO! Glumila je u Čolinom spotu, a onda postala VELIKA ZVEZDA! Da li možete da pretpostavite o kome se radi? (VIDEO)

Šok!

Zdravko Čolić važi za najveću muzičku zvezdu na našim prostorima, i to s pravom, s obzirom na to da je uspeo da rasproda čak šest koncerata u Štark areni. Godine 1985. snimio je spot za pesmu "Ti možeš sve" a devojka koja se tada pojavila u ekranizaciji ove numere kasnije je postala velika zvezda.

Naime, ono što je malo ljudi primetilo jeste da u ovom spotu glumi niko drugi do Doris Dragović, koja je u to vreme bila članica splitske grupe "More".

Kako je to tada izgledalo pogledajte u nastavku.

Autor: N.V.