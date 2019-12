SVIMA STAVILA DO ZNANJA DA LJUBAV CVETA! Ovako Sofija Milošević bodri Luku Jovića na utakmici! POSLE SVAĐE SVE JE SLAĐE! (FOTO)

Posmatrala svog dragog sa tribina.

Fudbaler Luka Jović i manekenka Sofija Milošević obnovili su vezu, a ona nje propustila priliku da gleda utakmicu i bodri svog dragog.

Naime, Sofija je Lukinu utakmicu gledala sa tribina, o čemu je izveštavala svoje pratice na društvenoj mreži Instagram.

Dok je bodrila svog izabranika ona je uz snimak stavila emotikon srca, pa pokazala da je između njih dvoje sada sve u najboljem redu.

Sofija i Luka su, podsetimo, pre nekoliko nedelja raskinuli, što je Jović potvrdio u jednoj emisiji. Međutim, oni su očigledno uspeli da reše svoje nesuglasice.

- Zaljubljena sam. Ja sam jedno veliko dete, a Luka me je osvojio jer u sebi nosi to isto - detinju iskrenost. Deca u nama su se prepoznala. Optužili su me da sam mu rasturili brak, iako on nikada nije bio oženjen. Najvažnije je da nas dvoje znamo istinu i da smo srećni zajedno - rekla je pre nekoliko nedelja Miloševićeva u jednom intervjuu.

Autor: Pink.rs