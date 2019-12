ANA KORAĆ ZGROŽENA DEJANOVIM PONAŠANJEM: Nije štedela reči nakon što je Tari izrekao GNUSNE UVREDE, usput žestoko potkačila i Dalilu! (FOTO)

Ponašanje Dalile i Dejana u "Zadruzi" je sve više i više iznenađuje.

Sinoćnji potez Dejana Dragojevića zaprepastio je kako učesnike, tako i gledaoce "Zadruge"! Naime, Dejan nije mogao da sačeka da Milica Kemez iseče svoju rođendansku tortu i posluži zadrugare, već joj je uporno tražio nož. Kada mu je Milica jasno stavila do znanja da mu nož neće dati sve dok ne bude isekla tortu, on joj je zapretio da će joj istu baciti u kantu za smeće! U tome su ga sprečili zadrugari, a odmah mu se suprotstavila i Tara Simov, koju je izvređao na najgori mogući način nazvavši je zarazom i uličarkom.

Izrevoltirana Tara mu, zbog svih uvreda koje je na svoj račun dobila iz čista mira, nije ostala dužna, nakon čega je priznala da njega i njegovu suprugu Dalilu trpi već tri meseca, samo zbog svoje drugarice Ane Korać. Ana je, takođe, ostala u šoku zbog sinoćnjih scena i u izjavi za Pink.rs zauzela stranu Tare i žestoko iskritikovala Dejanovo ponašanje, ali i Dalilino.

- Iskreno, jako je ružno to što je rekao Tari, nije lepo uopšte da je naziva tako... I ne razumem to njegovo ponašanje, da će on nekome da baci tortu?! Mislim da su previše negativni, ali ne vidim razlog zbog čega, ne sviđa mi se njegovo ponašanje - priznala je Ana.

