ON SE BOJI! Bivša zadrugarka RAZVEZALA JEZIK, pa raskrinkala Tomovića i Mensura, a EVO šta je sve Vladimir tražio da mu ONA radi! (FOTO)

Novi zadrugar Mensur Ajdarpašić Mensi napravio je pravi bum kada se u subotu uselio na velelepno imanje u Šimanovcima. Mensur je još u studiju najavio da se on i Vladimir Tomović, njegov sugrađanin iz Bara, dobro poznaju, kao i da ne pričaju. Kada je ušao u Belu kuću, Ajdarpašić nije pružio ruku Tomoviću, a preksinoć su u emisiji „Pretres nedelje“, koju vodi voditelj Milan Milošević, po prvi put odlučili da javno progovore o svom konfliktu i time dodatno zbunili zadrugare. Naime, Tomović i Ajdarpašić su ispričali dve različite verzije o svom sukobu.

Tomović je izneo da je sa komšijom u zavadi zbog toga što je, kako je naveo, jedne kišne noći došao ispred pekare da poveze jednu udatu ženu, a informacija je zbog Ajdarpašića došla do njenog supruga. Mensur ga je demantovao, rekavši da se ne seća toga, kao i da smatra da je razlog sukoba povređen Tomovićev ego. Ajdarpašić je izneo da je okačio stori na svom Instagram profilu, kako Vladimir nosi kesu sa piljevinom dok dresira pse i uz to napisao propratni komentar, a to je, po njegovim navodima, zasmetalo Tomoviću jer ima komplekse.

Kako bismo saznali šta je pravi koren razdora, kontaktirali smo njihovu sugrađanku i atraktivnu bivšu zadrugarku Suzanu Perović Blondi. Iako je u drugoj sezoni najgledanijeg rijalitija u regionu bila samo nedelju dana, Blondi je napravila pravi bum svojim učešćem, a događaje u drugoj i trećoj sezoni „Zadruge“ i Tomovićevo učešće pomno je pratila, kako je u „Zadruzi 2“ učestvovao njen sin, pevač Savo Perović, dok u trećoj sezoni prati svoju simpatiju Gagija Đoganija.

Kada je Savo bio „Zadruzi 2“, htela sam da mu (Tomoviću) uđem tamo i da mu slomim glavu. Ja njega znam od devedesetih. On je bio niko i ništa, i dan danas je niko i ništa. Vlada je niko i ništa. A Mensur još gori. Nešto trenira po teretani... Dolazili su obojica na masaže kod mene, znam ih najbolje. Imam i slike. Ceo Bar priča da su unutra ušli „ništa“ ljudi – istakla je Suzana, pa nastavila:

Vlada nema ništa u Baru, osim te male kafanice i to mu je držao otac. Vladimir se najviše boji da mu ja ne uđem. Jer ako ja uđem i ako me dotakne, ispričaću šta je sve tražio od mene na masažama. To bi bio haos, ne bi ga opralo ništa, ne bi smeo u Bar da dođe. Ceo njihov sukob je čista laž. To je priča za malu decu da bi Mensur ušao. Mensur je u studiju rekao da će njemu nešto da kaže, da ovo, da ono... Kad je ušao, ja sam rekla: „Gledaj sada kad mu pruži ruku i pozdravi ga“. Samo što se nisu poljubili... Još je rekao da je držao diskoteku... A zna se ko drži... Znate kako ga vole ti momci? Strašno... Ja sam maser, fizioterapeut, nema čoveka koji nije bio kod mene. A pogotovo Vlada koga znam od devedesetih. Vladimir se boji! Zbog onog kad se sporečkao sa Savom je bežao od mene kad je izašao. Ne postoji nikakva svađa, potražite malo da nije nešto drugo – zaključila je Blondi.

Autor: M.P.