Dolazak prinove obeležio je 2019. godinu u njihovom domu.

Pevačica Nikolina Kovač porodila se 26. novembra 2019. godine i na svet donela naslednicu Nikoletu. Nakon agonije koju je 2015. godine prošla zbog operacije tumora na grliću materice, njoj i njenom suprugu i kolegi Saši Kaporu u 2019. godini ispunila se najveća želja - da se drugi put ostvare u ulozi roditelja, a njihov sin Nikolaj dobio je sestru. Ekipa našeg portala posetila je dom poznatog bračnog para, a Nikolina i Kapor su ekskluzivno za Pink.rs pokazali jednomesečnu ćerku.

- U ovoj godini smo postali roditelji jedne prave princezice i zaista smo svi uključujući i Nikolaja presrećni zbog toga. Moram priznati da je Nikolaj jako pažljiv prema seki i da se jako dobro slažu - počinje priču Nikolina za Pink.rs i dodaje da će ova godina ostati upamćena u njenom životu upravo jer se drugi put ostvarila u ulozi majke.

- Sve što me nije ubilo to me je učinilo jačom, boljom, istrajnijom, rođenje ćerke je nešto što je oplemenilo, ne samo godinu, nego i čitav moj život, tako da je 2019. godina koju ću pamtiti samo po divnim trenucima, a sve što nije bilo dobro ostavljam iza sebe - rekla je pevačica za naš portal i otkrila ko je u njihovom domu ove godine bio zadužen za kićenje jelke.

- Nikolaj je učestvovao zajedno sa mnom u kićenju jelke, i to je posebna radost, iskreno ne znam ko se više raduje, on ili ja - kaže Nikolina i otkriva kakvo novogodišnje iznenađenje je pripremila za svoje naslednike.

- Nikolaj je već poslao pismo Deda Mrazu i naravno očekuje poklon, a Nikoleta je još mala da bi nesto poželela, ali ćemo svakako pripremiti neko praznično iznenađenje i za nju, pa kada poraste da ima lepe uspomene iz detinjstva - rekla je pevačica i otkrila na koga liči mala Nikoleta.

- Jako podseća na mene kad sam bila bebica, rano je da govorim o nekim karakternim osobinama, jer je zaista još mala - kaže pevačica, a na pitanje da li ona i Kapor planiraju ponovno proširenje porodice možda baš u 2020. godini, kao i šta želi svom suprugu u Novoj godini, kaže:

- Iskreno, mi smo sada jedna ponosna fantastična četvorka, a Saši želim da me voli još više u narednoj godini - rekla je Nikolina kroz osmeh i dodala da u njihovom slučaju ipak ima istine u tome da su ćerke tatine, a sinovi mamini.

- Nikoleta je definitivno tatina mezimica, a Nikolaj je više mamin sin, ali zaista se trudimo da ne pravimo tu neku razliku, i za sada nam dobro ide, kao što rekoh mi smo jedna fantastična četvorka - kaže Kovačeva i otkriva kako se Saša snašao u ulozi oca po drugi put.

- Dobro se snašao u ulozi tate po drugi put, pomaže mi oko svega zaista - kaže pevačica i otkriva sa kakvim željama ulazi u 2020. godinu.

- Volela bih da finiširam moj album prvenac i da napravim promociju, radim na tome tako da bih volela da mi se te želje ostvare u 2020. godini.

