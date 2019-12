LJUBAV CVETA: Verica Rakočević pobegla sa suprugom u egzotične krajeve, PLJUŠTALI SOČNI POLJUPCI! (FOTO)

View this post on Instagram

Taiwan budi razne asocijacije u nasim glavama, toliko dalek i drugaciji. Ali nebo i zalazak sunca, voda, taj vazduh opet nam je svuda isti... To je jos jedino ostalo sto moramo da sacuvamo, sve drugo je celofan spolja 🧭🌍 @verica.rakocevic #priroda #ekologija #kultura