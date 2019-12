MILE KITIĆ KOLEGINICI DAO 30.000 EVRA Marta Savić odlepila kad je čula! Sprema mu pravi haos, rešila da progovori i obelodani SVE

Ovo im neće proći tek tako!

Mile Kitić je navodno pozajmio jednoj koleginici 30.000 evra za snimanje albuma, što ga je uvelo u gadnu nepriliku. Koleginica dug nije vratila posle dogovorenih šest meseci, kako tvrdi izvor.

- Mile je toj koleginici pozajmio pare jer hoće svima da pomogne, ona je obećala da će mu vratiti pare čim proda kuću, jer je to u procesu, ali od toga ništa nije bilo. Nije Miletu toliko stalo do tih para, pa neće da se svađa, ali to, jednostavno, nije korektno -otkrio je izvor, a potom dodao:

- Marta ga je pritisla, i to sa pravom. Ona je vrlo poštena žena i drži svoju reč, pa misli da su i svi drugi takvi. Baš je razočarana. Ne zna šta da misli, ne shvata kako ga pet godina vrti u krug s istim pričama i obećanjima.

Budući da je videla koliko ima sati, Marta je rešila da stvar uzima u svoje ruke.

- Rekla je Miletu da će obelodaniti o kojoj je pevačici reč ako ona ne vrati pare, pa neka posle sama pere svoju bruku. Nije stvar u novcu. Oni nisu pohlepni i pomažu svima i šakom i kapom, ali, jednostavno, ne želi da neko od njih pravi budale.

Autor: D.T.