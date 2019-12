ŽESTOK OKRŠAJ Tomovića i Lazića! Vladimir se ZALETEO na Lazića, on mu uzvratio SALVOM UVREDA, obezbeđenje ih razdvajalo! (VIDEO)

Njihov rat se i dalje nastavlja.

Tokom večeri je došlo do žestoke svađe između Radeta Lazića i Vladimira Tomovića i to zbog Tomovićevog komentara da je majka Nine Babić pozdravila zadrugare sa kojima se ona ne druži, aludirajući upravo na Radeta, a nije uputila pozdrave njemu koji joj se nekoliko puta našao kada je to bilo potrebno.

Zbog ovoga je došlo do žestokog okršaja među zadrugarima, a obezbeđenje je sve vreme bilo prisutno kako ne bi došlo do neželjene situacije.

P*čko jedna. Ti ćeš da zabraniš nekome nešto. Pokazaću ti ja šta je novac. Opet si na ženu krenuo. P*čko jedna. Samo na žene ideš, kreni na mene - urlao je Lazić.

Ostaćeš u rijalitiju Rade. Iz čista mira me napao. Nemoj sa mnom da se svađaš. Nazvao me p*čkom bez razloga. Mrš slino jedna - vikao je Tomović.

U video-prilogu koji se nalazi u nastavku ovog teksta možete pogledati kako je sve izgledalo.

