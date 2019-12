VEĆ 28 GODINA SE VOLE KAO PRVOG DANA: Gagi Jovanović progovorio o supruzi Branki, pa priznao na šta ga je naterala (FOTO)

Veoma je ponosan na njihovu ćerku, koja je krenula stopama talentovanih roditelja.

Dragan Gagi Jovanović, jedan od najpopularnijih glumaca na našim prostorima, 28 godina je u braku sa glumicom Brankom Pujić, koja mu je u svemu najveća podrška.

Od momenta kada ju je upoznao znao je da će život provesti kraj nje, čak joj je to otvoreno i rekao. Nekoliko meseci kasnije osvojio ju je humorom i dobrotom, a ona njega lepotom, strpljenjem i upornošću.

- Dok ja trčim na 100 metara, Branka je maratonac. U stanju je da čeka koliko god je potrebno samo da bude kako je ona zamislila. Eto, uspela je da izgura da kupimo određenu ugaonu garnituru, a bio sam siguran da je to neizvodljivo. Ona je moj smisao života i neko ko ima ljubavi za sve. Skromna je i vrlo sam srećan što sam sve njene želje uspeo da ostvarim. Od samog početka za nju me vezuju ljubav i veliko poštovanje. Nikada nismo dozvolili da se između nas ispreči karijera ili nešto materijalno i uvek kažemo šta mislimo, što je, uveren sam, najbolji način da odnos među parnerima bude dobar. Ponekad se ponašamo kao deca, ali s obzirom na to da se igramo ceo život, imamo pravo da budemo takvi - kaže glumac, koji ističe da je veoma ponosan na ćerku Anđelu, koja je krenula stopama svojih roditelja.

- Anđela je tatina ćera, hrabra, iskrena i talentovana. Nažalost, nasledila je i moj karakter te primećujem da je dosta svojeglava. Branka i ona su drugarice, dok sam ja roditelj obema.

