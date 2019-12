SUROVI PROFESIONALAC! Slobi Radanoviću je preminuo otac, a on je doneo važnu odluku! (FOTO)

View this post on Instagram

Neka mi te andjeli čuvaju, najbolji moj tata. Da sam mogao da biram oca, ne bih mogao da izaberem boljeg. Hvala ti što si mi podario život i što si uvek bio tu za mene. Bio si medju najboljim dušama koje su ikada hodale zemljom. Ponosan sam što si baš ti moj OTAC, u pravom smislu ge reči! Počivaj u miru. Mnogo te volim. Najviše na svetu... Nedostajaćeš mi svakog dana. Tvoj sin