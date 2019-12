OVO SIGURNO NISTE OČEKIVALI! Vladimir i Edo su zbog Dragane Mitar bili SMRTNI NEPRIJATELJI, a sada su zagrljeni okitili jelku! (FOTO)

Pomirili ih praznici!

Vladimir Tomović i Edis Edo Fetić bili su veliki neprijatelji u Zadruzi i to sve zbog Dragane Mitar, prema kojoj su obojica gajili osećanja. Međutim, to je sve sada iza njih, s obzirom na to da je Dragana svoje srce dala Edu, a Vladimir ima Minu Vrbaški u kući, ali i devojku Isidoru napolju. Zato su njih dvojica rešili da zajedničkim snagama okite jelku u Beloj kući i poziraju pred objektivom fotografa portala Pink.rs.

Oni su se očigledno dobro zabavili tokom ovog "zadatka", a da li će možda u 2020. godini postati i dobri prijatelji, ostaje da vidimo.

Autor: N. Vujčić