KUĆA MI JE SRAVNJENA SA ZEMLJOM, SVE SAM IZGUBIO... Halid Muslimović progovorio o najtežim momentima u životu! PROŠAO KROZ PAKAO! (FOTO)

Desilo mu se mnogo ružnih stvari tokom rata.

Halid Muslimović otkriva kako se nosi sa teretom ratova devedesetih, kada je izgubio mnogo i zašto se uvek ponovo vraća Beogradu.

Muslimović je istakao da je rat bio najveća glupost i zlo koje se moglo desiti dobrim ljudima u Jugoslaviji.

- Da, sve sam izgubio kad je imovina u pitanju, kuća mi je sravnjena sa zemljom iako tu nije bilo ratnih dejstava (opljačkana), fabrika devastirana i sve opljačkano, voćnjak mi posečen (700 stabala raznog voća). Ostao sam bez oca pred sam rat, još nije utvrđeno kako se to desilo i ko je to učinio, da ne pričam dalje... a mnogo toga ružnog se desilo. Danas opet kažem, zar je to trebalo baš tako, jadan narod i tada i sada - rekao je Halid i nastavio da priča o Beogradu:

- Ja sam iz Prijedora, a Beograd, Sarajevo i Zagreb su moje poslovne i prijateljske destinacije, ali najviše me poslovi vežu za Beograd. Ipak je Beograd jedina metropola od Stambola do Minhena, pa u Beogradu sam napravio svoje prve velike korake. Može ko šta hoće reći, ali Beograd je Beograd!

Pevač je prokomentarisao i situaciju sa Sonjom Bašić.

- Oko afera ne bih, to su laži, manipulacije i ucene. Čekam da sud kaže svoje a kad ste čisti onda očekujete i pozitivno rešenje. Pred nama je, na kraju krajeva za dobrim konjima se diže prašina a ovde se trese gora, a neće biti ni miša. Sačekajmo! Kažu da Bog duplo kažnjava one koji podržavaju i šire laž, pa svakom njegovo. A onom ko laže... Kraj će ubrzo, kad su sud i pravda u pitanju, a ostalo nije do mene. Jedino ne bi mediji trebali biti isključivi i jednostrani, pogotovo laž uveličavati - posle ćemo o tome", kazao je Halid.

Došlo je vreme nove muzike, a Halid kaže da postoje oni kojima nije mesto na estradi.

- Ja tu ništa ne mogu promeniti, osim ponuditi neku novu dobru pesmu i eto uspevam, zadovoljan sam i srećan - rekao je on i dodao:

- Upravo zbog nereda, nepoštovanja i neuvažavanja mi se nekad zgadi sve, ali muzika, pesma, koncerti, ne idu bez toga, postao sam zavisan, to je moja ljubav. Ja sam sa svima dobar, ne družim se mnogo sa kolegama, jer živim u Prijedoru, ali kad se sretnemo, bude mi drago.

- Planova je mnogo za 2020, ako me posluži zdravlje, novi CD, turneje SAD, Kanada, Australija, koncerti... Balkan, Evropa... od Stambola do Osla. Hvala Bogu, imam snage, a glas me sluša kao nikad. A sve se i ne treba reći, imam mnogo želja - sigurno ću nešto od toga i ostvariti - zaključio je Halid za 2020. godinu.

Autor: Pink.rs