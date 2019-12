ŽESTOK OKRŠAJ NA POČETKU NOVOGODIŠNJE ŽURKE! Tomović ZAMALO NASRNUO na Miljanu, obezbeđenje ga izvelo napolje! (VIDEO)

Tomović je bio izrevoltiran Miljaninim ponašanjem.

Na samom početku novogodišnje žurke došlo je do žestokog okršaja Miljane Kulić i Vladimira Tomovića i to zbog toga jer je Kulićeva spomenula Tomovićevog pokojnog oca, na koga je on veoma slab.

Miljana, nemoj samo oca mrtvog da mi spominješ. Nikad više - vikao je besno Tomović.

Nemoj da me čupaš. Mamicu ti j*bem - govorila je Miljana.

Tomović se zaleteo na Miljanu, zgrabio je, a zadrugari i obezbeđenje su odmah pritrčali kako bi ih razdvojili. Tomovića je obezbeđenje izvelo napolje, a Kulićeva je urlala besna po imanju.

U video-prilogu koji se nalazi u nastavku ovog teksta možete pogledati kako je sve izgledalo.

Autor: D.B.