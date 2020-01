JA TEBE VOLIM I JA ĆU DA LEGNEM PORED TEBE: Miljana se na SILU uvukla u Zolin krevet! (VIDEO)

Kulićeva krenula da plače.

Iako su nedavno ponovo raskinuli i prekinuli svaki kontakt, Miljana Kulić je večeras otišla do sobe za rehabiliticaju, gde se nalazio Lazar Čolić Zola, koji je ranije otišao sa novogodišnje žurke.

Šta ti je? - upitala je Miljana.

Loše mi je, sutra ćemo da pričamo - rekao joj je Zola.

Ne mogu sutra. Da li znaš šta mi je Boban rekao na kapiji? - upitala ga je Kulićeva.

Ne znam ništa, loše mi je - dodao je Čolić.

Da li mogu da legnem pored tebe, pošto ti je loše? - nastavila je Miljana.

Ne, pusti me da probam da spavam. Budi tu, ako ti šta znači na fotelji - nastavio je Zola.

Ako mi šta znači? A tebi ništa ne znači? - dodala je Miljana.

Ne možeš leći pored mene, nismo više zajedno - odgovorio je Čolić.

Ja tebe volim i ja ću da legnem pored tebe - rekla je Kulićeva i ušuškala se pored njega.

Idi, govorim ti iz najbolje namere - rekao joj Čolić.

Zašto me više ne voliš? Zašto? - nastavila je da zapitkuje Miljana.

Kulićeva je insistirala da joj Zola kaže zašto je ne voli, a on joj je govorio da će razgovarati sutra i da nije trenutno u stanju da razgovara sa njom. Miljana je insistirala da joj kaže da je ne voli, kako bi otišla od njega, a kada joj je on to ponovio nekoliko puta, ona se vratila u njegov krevet.

Miljana je na kraju počela da plače.

Volim te, hajde, samo idi odavde - rekao je Zola.

Kako je sve ovo izgledalo, pogledajte u video-prilozima u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.