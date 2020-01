Niko nije znao koliko im je teško.

Činjenica je da javne ličnosti moraju, hteli to ili ne, da dele svoj život sa javnošću, pa čak i u onim najtežim trenucima. Smrt članova porodice morali su da prežale "na nogama" i neretko na nastupima.

Slobi Radanoviću, popularnom mladom pevaču, otac je preminuo na sam dan dočeka Nove godine, a iako mu je to teško palo, on nije želeo da otkaže zakazani nastup, te je samo nekoliko sati kasnije zabavljao sve one koji su sa osmehom na licu ušli u 2020. godinu. Međutim, Sloba nije jedini koji je morao da peva kada mu se plakalo.

Tako pokojni pevač Šaban Šaulić nije stigao na sahranu ocu jer je bio u dalekoj Australiji.

- Odradio sam jedan grad u Australiji i čujem u restoranu da mi je otac preminuo. Sa nama je tada bio Marko Marković, naš poznati sportski komentator. On je zapravo čuo. Telefon je zvonio u tom restoranu i neko od organizatora je došao i rekao njemu. On je prišao meni i počeo da govorio: "Nemoj da se nerviraš, da se uzbuđuješ, život ide dalje". Ja ga gledam, šta mi to priča, s obzirom na to da smo pre toga govorili o sasvim nečem drugom. Da bi mi on rekao da je takva situacija kakva je i da mog oca više nema među živima. Međutim, tada je bio zakazan Sidnej i Melburn. Ljudi su uložili mnogo para. To su bila dva najbitnija grada kada je Australija u pitanju. Sećam se da sam pevao i plakao. Svega se sećam. Bio sam negde van sebe dok pevam i plačem i zamišljam šta se tamo sve dešava, a ja da ne sahranim oca. Nisam to mogao ni da pomislim, a ne da doživim - ispričao je tada Šaban, koji je nastupao i kada mu je preminuo stric.

- Dešava se takođe sledeća situacija. Doček Nove godine, ja sam u Beču, i tu je sve rasprodato. Treba da nastupim tu noć. I dobijam poziv da mi je stric umro. Ni tu nisam mogao da prisutvujem sahrani. To je bilo strašno. To je druga strana našeg posla - pričao je svojevremeno Šaban.

Pevačicu Snežanu Đurišić suprug Slobodan je dovezao na nastup, a samo nekoliko trenutaka kasnije je preminuo. Ona je tu vest saznala upravo dok je nastupala.

Surovo je kako je sve ispalo. Dovezao me je do sale gde je trebalo da pevam, još pamtim kako je gledao za mnom. Kao da je znao šta će se desiti. Rekao je: „Javi se“ i više ga nisam videla. Da stvar bude još surovija, i naša deca su u tom trenutku bila na nekoj svadbi. Samo veče pre tragedije iz čista mira mi je rekao da ako sve ide redom, a trebalo bi, on kao stariji treba prvi da ode s ovog sveta, pa da mu ja obećam da neću prestati da pevam. Sutra uveče ga nije bilo. Sigurna sam da je predosetio šta će se desiti. Deca su mi tada toliko pomogla da mislim da toga nisu nji svesni. Koliko su u stanju da nam život zaviju u strah i konstantnu brigu, toliko nam kroz ljubav pruže snagu u trenucima najveće slabosti - pričala je Snežana.

I pevačica Viki Miljković je teško podnela smrt oca. Naime, ona je na snimanju saznala da joj otac boluje od raka, da bi kasnije, samo dva dana pred njen prvi, veliki solistički koncert on preminuo. Viki je i dan danas žao što njen otac nije dočekao taj koncert, koji je toliko želeo da vidi.

Autor: N. Vujčić