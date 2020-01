PRETEŠKO JE OČUVATI STVARI KOJE IMAJU ISTINU! Nikola Rokvić čestitao božićne praznike porukom koja će vas ostaviti bez reči! (FOTO)

View this post on Instagram

Draga braćo i sestre, želim vam mir i radost kao i najveću LJUBAV pred dolazak Bogomladenca i spasitelja našega Gospoda Isusa Hrista! Teška su vremena za bilo koju vrednost.Preteško je očuvati stvari koje imaju istinu u sebi, jer nam je bliža i lakše dostupna bezvredna a zavodljiva laž! Tako je u svakom segmentu ljudskog delovanja i bavljenja! Svi smo svesni preteške situacije u kojoj se nalaze pravoslavni, ne samo Srbi, već i svi drugi narodi pravoslavne veroispovesti u Crnoj Gori, Kosovu i Metohiji... Molim se za sav taj narod, za sve druge narode koji pate, za slobodu, mir, razum i čovečnost... Jer na početku i na kraju, svi smo samo ljudi! Budimo ono što jesmo!