OPLELA PO KOLEGAMA! Marija Šerifović bez dlake na jeziku: U Srbiji si ili pevač ili kreator, drugo ništa ne postoji! (FOTO)

Iznervirala se!

Marija Šerifović poznata je po tome da nema dlake na jeziku, te da bez pardona kaže svoje mišljenje, bilo koja tema da je u pitanju.

S obzirom na to da je često znala da kritikuje situaciju na estradnoj sceni, začudiće vas činjenica da je odlučila da se time više ne bavi.

- Daleko od toga da me nervira (situacija na estradi). Baš me nimalo ne dotiče jer kada bih pustila da me dotiče, ne bih se do sutra zaustavila u priči. Ispod neba, a pogotovo ovog našeg, ima prostora za svakog. Svako može da peva i svako hoće da peva - rekla je Marija.

Međutim, ona nije mogla da prećuti, pa je istakla da svako ko želi da postane poznat odluči da bude pevač ili kreator.

- Kada će tome biti kraj, ne znam, ali me fascinira to što ljudi u Srbiji imaju samo dva zanimanja. Ili su kreatori ili pevači. Trećeg nema, ne postoji nijedna druga profesija i osim te dve ništa ni pod tačkom razno ne dolazi u obzir. Ne znam šta ih toliko privlači i šta im je to toliko glamurozno. Pretpostavljam da smatraju to idealnom prilikom da postanu popularni, uspešni i u svemu vide novac. Ne razumem, majke mi - iskrena je bila Marija.

Da li će joj novopečene kolege zameriti na ovim rečima ili ne ostaje da se vidi.

