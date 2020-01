PINK.RS SAZNAJE: Boban Rajović na leto udaje ćerku! Evo gde će biti održano svadbeno veselje! (FOTO)

View this post on Instagram

Sjecam se, bila je subota, maj mjesec, pjevao sam u Berlinu. Porodica je bila u Danskoj, a ja razapet na sve strane. Živim u Beogradu, u Danskoj, pa i u Podgorici...ne znam gdje bijem. Taman malo stao na noge, finansijski, i odlučio da idem sa porodicom na odmor od 14 dana. Kupljene avionske karte Kopenhagen-Istanbul, za prvi zajednički odmor van Crne Gore. Ja srećan i jedva čekam, kao i svi moji, naravno. Subota je, pjevam u Berlinu do 4 ujutru i nisam organizovao prevoz za Dansku. Zamolim čovjeka kog sam upoznao te večeri da me odbaci do broda koji plovi za Dansku, a nalazi se dva i po sata od diskoteke. Čovjek pristane i krenemo mi posle nastupa, a ja zamolim prijatelja iz Danske da me čeka sa druge strane kad uplovim i da samo “upadnem” u auto i da me vodi na aerodrom, jer sa porodicom letim u 11 sati. Morao sam da stignem na brod oko 7 ujutru, a krenuli smo u pola 5. Čovjek je dao sve od sebe da stignemo na brod. Kada smo se približavali, vidim ja kako se posljednja vozila ukrcavaju i bukvalno zatvaraju rampu broda koji se sprema da isplovi. Ja u trenutku iskačem iz automobila i počinjem da trčim, vučem onaj kofer za mnom. Stižem do polu zatvorene rampe, Njemac vrti glavom i govori mi da nisam normalan, ali ja uskačem i, hvala Bogu, stižem. Dva sata plovidbe, sat i po vožnje do aerodroma... Oni tamo, sa koferima, stižemo na let i idemo na odmor... Bio je to najljepši odmor u mom životu i, nažalost, od tada pa do danas nikada nismo imali prilike negdje da otputujemo zajedno. Prošlo je 10 godina, klinci više nisu klinci, a moja Gaga i ja i dalje mladi😜 Vrijeme leti, ali mi i dalje zajedno plovimo❤ #10yearchallenge #10yearchallenge #10godina #2009vs2019challenge #2009vs2019 #familyphotography #family #bobanrajovic #rajovici #porodica #porodicna #familytime