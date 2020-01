DECU NIJE IMALA... Neda Arnerić je iza sebe imala tri braka, a ovo su detalji iz ljubavnog života preminule glumice! (FOTO)

30 godina bila je u braku sa trećim suprugom.

Glumica Neda Arnerić koja je danas pronađena mrtva u svom stanu na Vračaru, čak 39 godina bila je u skladnom braku sa doktorom Miloradom Mešterovićem. Ovo Nedi nije bio prvi brak. Arnerićeva je bila u braku i sa Dejanom Karaklajićem i Radetom Markovićem.

Drugogo muža Dejana upoznala je na snimanju filma "Užička republika", a Neda je odlučila da otkaže ulogu nakon što se zaljubila u ovog režisera. Njih dvoje zajedno su snimili i komediju "Ljubavni život Budimira Trajkovića". Iako se činilo da ljubav cveta, brak je trajao kratko, međutim Arnerićeva i Karaklajić su ostali u dobrim odnosima.

Glumica je živela u blizini Hrama Svetog Save na Vračaru sa Miloradom Mešterovićem koji je bio predsednik Svetskog udruženja stručnjaka maksilofacijalne hirurgije. Decu nikada nisu imali, a društvo im je pravio pas po imenu Pajo.

Neda i Milorad su živeli zajedno 30 godina, a on je preminuo u januaru 2019. godine. Tokom skladnog braka, s obzirom na to da nisu mogli da se ostvare u ulozi roditelja, Neda i Milorad su pokušali da usvoje dete. Međutim, to im nije pošlo zbog procedure za koju su smatrali da je komplikovana.

Godišnjica nam je onda kada smo se upoznali i odmah sam znala da će to biti jedan dug zajednički život. Znala sam! Bio je to 5. septembar 1981. godine. Moj muž došao je da gleda predstavu „Mušica“ u Pozorištu „Dvorište“. Posle predstave otišli smo na večeru, posle večere smo se zbližili i počeli da živimo zajedno nakon nekoliko dana. Imala sam sreću. Pre toga sam isprobavala svašta jer ne treba se vezivati za neke ljude koje znamo iz škole. Imam mnogo drugarica koje su se udale za svoje momke iz škole i sve što su imale u životu jeste taj jedan muškarac. Prvo se treba „dobro istutnjati“, treba da se proba svašta, da se tačno nađe koja ti vrsta ljudi treba - rekla je jednom prilikom Neda Arnerić.

