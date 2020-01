Mlađan ZAMALO NASRNUO na Orozovića zbog Nine, OBEZBEĐENJE ga jedva smirilo! (VIDEO)

Jovanović pukao od besa.

Tokom večeri došlo je do žestoke svađe između Nikole Orozovića i Mlađana Jovanovića i to zbog Nine Babić.

Naime, Babićeva tokom emisije "Pitanja novinara" nije mogla da prizna da voli Mlađana iako je on to učinio, a Jovanović smatra da je glavni krivac za to Orozović koji se umešao u njihovu vezu.

Zapamtićeš me, smradin jedna mala. Jednom sam ti oprostio. Ovako što koristiš "Zadrugu" i obezbeđenje ima da vidimo kako si ti hrabar. Videćeš ti ko je p*čkica mala - rekao je besno Orozović.

Obezbeđenje je istog trenutka uleletelo u spavaću sobu, te je jedva razdvojilo razjarene zadrugare.

U video-prilogu koji se nalazi u nastavku ovog teksta možete pogledati kako je sve izgledalo.

Autor: D.B.