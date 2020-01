TURČIN KOJI SE SUMNJIČI DA JE AUTOMOBILOM USMRTIO ŠABANA NESTAO BEZ TRAGA! Potpuna misterija na SUĐENJU za smrt kralja narodne muzike! (FOTO)

Iz suda niko ne želi da komentariše postupak koji je u toku.

Alsin Levent (36), koji se sumnjiči da je automobilom usmrtio Šabana Šaulića (67) i njegovog klavijaturistu Mirsada Kerića (43) u februaru prošle godine, nestao je iz grada Gitersloa, gde je donedavno živeo!

Suđenje za ovaj slučaj još nije počelo i niko ne zna razlog za odugovlačenje procesa, a nestanak glavnog i jedinog krivca za izazivanje saobraćajne nesreće samo će dodatno iskomplikovati stvari. Prema pisanju nemačkih medija, sve u vezi sa Alsinom drži se u tajnosti jer iz suda niko ne želi da komentariše postupak koji je u toku.

Optužnica podignuta

- U međuvremenu, kako se priča, on više ne živi u Giterslou. Direktor Okružnog suda u tom gradu nije imao odgovor na pitanje zašto se toliko dugo čeka na početak suđenja - piše nemački portal NW i dodaje:

- Suđenje će biti održano, naravno u Girterslou, ali je jedino pitanje kada će to da se desi. Prošlo je pola godine od podizanja optužnice, a još uvek nije poznat datum suđenja koje se s pažnjom čeka u Srbiji. Istraži tužilac Kristof Makel problem u kašnjenju početka procesa vidi u Okružnom sudu u Giterslou, a dodao je da je porodica „postala nestrpljiva“ jer ubica još nije došao pred lice pravde - piše ovaj sajt.

Zanimljivo je da je isti istražni tužilac, Kristof Makel, u maju 2019. dao izjavu za medije, u kojoj je rekao da je Alsin Levent dostavio svoju adresu sudu i da ne postoji mogućnost bekstva. Očigledno, njegove procene su bile pogrešne. Ni Turčinov advokat Jerit Šol nije hteo da obelodani gde se nalazi njegov klijent jer su mu, kako je tvrdio, u međuvremenu upućene brojne pretnje smrću. - Prema podacima koje je istraga do ovog trenutka utvrdila, Leventu se na dušu stavlja nemarna vožnja kojom je ubio dve osobe. Budući da je vozio pod dejstvom alkohola, nema sumnje da će se ponovo naći iza rešetaka, to jest, mora da računa na zatvorsku kaznu. Nalazi obdukcije ne ukazuju na to da Šaulić, koji je sedeo na suvozačevom mestu, i Kerić, koji je upravljao „seat ibicom“, nisu bili vezani. Ovaj podatak biće izuzetno dragocen u momentu izricanja presude Leventu - objavili su nemački mediji. Pozvali smo porodicu Šaulić za komentar, ali nismo uspeli da stupimo u kontakt s njima.

Dvojica mrtvih

Podsetimo, kralj narodne muzike nastradao je 17. februara 2019. u blizini nemačkog grada Bilefelda, kada je na automobil „seat ibica“, u kojem je Šaban bio, naletelo drugo vozilo velikom brzinom. Šaulić je neko vreme bio svestan, ali je preminuo u bolnici, dok je njegov klavijaturista Mirsad umro posle nekoliko dana provedenih u komi. S njima dvojicom u kolima je bio i pevačev menadžer i kum Slobodan Stojadinović, koji je zadobio višestruke povrede i drugo se oporavljao u bolnici.

Niz prekršaja Turčin vozio ukraden auto pijan i drogiran Levent je, prema ranijem pisanju medija, na dan nesreće koju je izazvao bio pod dejstvom alkohola i droge, nije imao vozačku dozvolu i ukrao je automobil od prijatelja. - Tokom istrage, nedvosmisleno je potvrđeno da je 17. februara 2019. godine bio pod dejstvom alkohola i droge (kanabis). Automobil kojim je upravljao pripada njegovom prijatelju, a on ga je bez pitanja pozajmio - kazao je državni tužilac iz Bilefelda Kristof Makel.

