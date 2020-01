Nakon dugometražnih razgovora i MASAŽE u cik zore, Miljana uradila OVO uspavanom Orozoviću! (VIDEO)

Ovo nije očekivao ni u snovima.

Nakon spektakularne žurke koju je Veliki šef organizovao povodom proslave srpske Nove godine, ovonedeljni potrčci Miljana Kulić i Nikola Orozović zaputili su se ka sobi za izolaciju, gde su do ranog jutra vodili intimne razgovore. Kulićeva se poveravala Orozoviću, a zatim je on odlučio da je oraspoloži, pa ju je izmasirao pred spavanje. Miljana je nakon toga otišla do apartmana da proveri sina Željka, pa se vratila, a Nikola se u međuvremenu uspavao.

Čim se vratila, Kulićeva je želela da se uveri u to da je Orozović zaista zaspao, pa je podigla jastuk koji je on stavio preko glave.

Kada se uverila da Orozović zaista spava, Miljana mu je poželela lepe snove na specifičan način. Poljubila je svoju šaku, a zatim ju je spustila na Nikolino rame, pa nakon toga otišla u svoj krevet.

Podsetimo, tokom jučerašnje emisije "Izbor potrčka", Kulićeva je istakla da je ushićena što će sa Nikolom deliti sobu za izolaciju, kao i da je Željka rodila tako što je njeno prijateljstvo sa Željkovim ocem preraslo u ljubav, pa je dodala da bi volela da se to isto desi i sa Orozovićem i da rodi ćerku. Iako je Kulićeva ovo rekla na sebi svojstven način, niko nije znao da li se šalila ili je stvarno to mislila. U prilog tome da se nije šalila govori i činjenica da je nekoliko puta tokom jučerašnjeg dana pokušala da nagovori Orozovića da spoje krevete u sobi za izolaciju, a tokom žurke mu se udvarala.

Kako će se dalje situacija odvijati između njih dvoje, ostaje da vidimo.

