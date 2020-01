DAR ILI KAZNA?! Danijel Alibabić snimio novu pesmu, a onda mu nepoznata osoba na adresu poslala nešto zbog čega je ZANEMEO (VIDEO)

Popularni pevač poslednjih dana bio je u pravoj dilemi! Pored novog projekta, očekuje ga napeto regionalno muzičko takmičenje!

Kada je pre mesec dana pevač Danijel Alibabić u saradnji sa poznatim kompozitorom i tekstopiscem snimio pesmu "Dar ili kazna", na njegovu adresu stigla je pomaloneočekivana ponuda.

- Iako sam svu svoju energiju uložio za snimanje spota i pripremu projekta, u tom celom kreativnom haosu, dobio sam ponudu koja je mogla potpuno da promeni tok mojih planova. Na moju adresu, od nepoznate osobe, stigla je jedna pesma koja me jepotpuno oduševila i zamalo okrenula stvari u drugom smeru. Radi se o jednoj duetskoj pesmi, ali pre svega posvećujem pažnju novoj pesmi, dok ću svakako ovaj poklon zadržati i koliko već na proleće izbaciti pesmu koja verujem da će biti ozbiljan hit.

Danijel je zadovoljan saradnjom sa autorima i ekipom te ne sumnja u uspeh nove pesme kao i to da je ispravna odluka da svojoj publici u ovim zimskim danima pokloniupravo pesmu "Dar ili Kazna". Dok promoviše svoju novu pesmu, mladi pevač priprema se i za ovogodišnju MAC dodelu nagrada, na kojoj je nominivan u kategoriji pop/folk pesma, za numeru "Žena za medalju".

-Radujem se što sam nominovan i što sam na neki način deo velike muzičke regionalnemanifestacije. Posebno mi je drago što sam nominovan sa pesmom koju sam posvetio svim ženama, jer zaista sve žene na neki način jesu za pravu i veliku medalju - dodao je pevač.

Ostalo je još malo vremena do velike manifestacije, a do tada Danijel radi na novom projektu koji će publici predstaviti kroz nekoliko meseci. Do tada njegova publika uživa u novoj pesmi talentovanog pevača, koju će televizijska publika premijerno čuti u večerašnjem izdanju emisije "Amidži šou" na Pinku u 23h.

Autor: Pink.rs