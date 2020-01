SLOBA PRVI PUT U EMISIJI POSLE OČEVE SMRTI Pevao je istog dana kad je Dušan umro: Mnogo mi je bilo teško, hteo sam da prekinem na pola

Popularni pevač stao je pred kamere i otvorio dušu o nemilom događaju.

Prvi put nakon što mu je preminuo otac, pevač Sloba Radanović gostuje u jednoj televizijskoj emisiji gde se već na samom početku osvrnuo na nemili događaj koji mu je poslednjeg dana 2019. obeležio čitavu godinu.

Sloba je bio u nezavidnoj situaciji budući da je tog 31. decembra, kada mu je otac Dušan preminuo, imao zakazan novogodišnji nastup koji je, uprkos svemu, profesionalno odradio, za šta je dobio pohvale sa svih strana.

- Skupio sam hrabrosti, odradio to i znam da bi i on tako hteo. I moja majka je insistirala da ja nastupam i da ne odlažem te svoje nastupe... Mislio sam da neću moći, da neću imati glasa da pevam, do zadnjeg trenutka dok nisam kročio na binu. Kada sam uspeo to da uradim, bio sam ponosan sam na sebe, bila je ponosna i majka, znao sam da je i otac ponosan. Nova godina i repriza - stanje šoka, pa mi je bilo lakše da pevam, ali kada se sve to malo sleglo 4. sam nastupio i tada mi je bilo najteže, mislio sam da ću da prekinem nastup na pola. Setio sam se nekih stvari, a kada prođe neko vreme i shvatiš da nekog stvarno više nema, onda te uhvati taj neki momenat, bude ti baš teško... - priznao je Radanović u emisiji "Amidži šou".

Autor: D. T.