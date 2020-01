BILI SU MILJENICI DEVOJAKA, predstavljali su našu zemlju na Evroviziji, a sada je Danijel Alibabić otkrio šta se dešava sa članovima grupe "No name"!

Nedavno su se i okupili.

U sinoćnjem izdanju emisije "Amidži šou" jedan od gostiju bio je i pevač Danijel Alibabić, koji je nedavno objavio novu pesmu.

On je bio član benda "No name", pa ga je voditelj Ognjen Amidžić upitao šta se sada dešava da ostalim momcima iz ove grupe.

Skoro smo se videli, posle 15 godina. Neki su profesori, svi smo ostali u muzici i svi se borimo na svoj način, u poslu smo - rekao je Danijel.

Alibabić je istakao da bi uskoro mogli ponovo da se okupe i da snime nešto, jer su ranije bili i te kako popularni, naročito kod ženskog dela publike.

