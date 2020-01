"Ove suze i jecaj koji me je celu istresao naopačke..." Prvi put posle svađe Kristina Kovač se javno obratila sestri Aleksandri

Sestre Aleksandra i Kristina Kovač godinama nemaju nikakvu komunikaciju, a sada je, prvi put nakon što se javno odrekla sestre, Kristina uputila komentar na Aleksandrin račun, što je iznenadilo sve. Na to ju je navela Aleksandrina nova pesma "Mlečni put", koja je Kristinu ganula.

- Ne znam gde je bila do sad, ali evo je u punom sjaju. Napokon, iskrena, ogoljena, bez grča pretenzije i skrivanja, ona koja u meni tinja i živi, moja Maka, med i mleko. Ne ulazim u detalje teksta, ali napokon sve deluje istinito. To je njena istina i to se oseća. Podseća na najbolje dane Kejt Buš malo... Baš mi se sviđa - započela je Kristina, a potom nastavila:

- I mnogo, mnogo me je potreslo, jer je probudilo to užasno, iskonsko nedostajanje koja nikad nije ni otišlo. Ove suze i ovaj jecaj koji me celu istresao naopačke, ugasilo je moje predivno, saosećajno, pametno, pošteno i dobro dete... Izrašće u predivnu ženu - nastavila je ona, te na kraju dodala i da je Aleksandra lepa.

Podsetimo, njihov sukob eksalirao je 2014. godine, kada se Kristina javno odrekla i Aleksandre i ostalih članova porodice.

- Ja sam najbližu sestru izgubila davne 1996, a ona je mene izgubila danas. Ja znam da joj se ne sviđam. Ne sviđa joj se što sam rodila dete i zapustila karijeru. Prvo joj se nije svidelo što sam se udala, pa se razvela. Što sam se ugojila - stajalo je, između ostalog, u Kristininom obraćanju tada.

