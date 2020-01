IMAJU JEDAN OD NAJSKLADNIJIH BRAKOVA! Pogledajte šta u slobodno vreme rade Ognjen Amidžić i Danijela Dimitrovska sa sinom! (VIDEO)

Skladna porodica!

Ekipa emisije "Paparaco lov" ove nedelje pratila je popularni bračni par, voditelja TV Pink, Ognjena Amidžića i njegovu suprugu, manekenku, Danijelu Dimitrovsku.

Paparaci su se prvo locirali ispred zgrade u kojoj žive, a tamo su zatekli Danijelu. Ona se zatim vozila ulicama Beograda i završavala obaveze, nakon čega se ponovo vratila u stan.

Kasnije toga dana, njih dvoje zajedno sa sinom izašli su napolje kako bi se prošetali do automobila. Zatim je Ognjen otišao do prodavnice i kupio piće, kao i do cvećere gde je uzeo veliki buket. Kada su paparaci ustanovili da su se Amidžići uputili na proslavu, ostavili su ih da uživaju.

Inače, nekoliko nedelja ranije, ekipa "Paparaco lova" primetila je Ognjena Amidžića i krenula za njim. Kada je izašao iz automobila on je otišao po sina u školu, a zatim su zajedno išli do igraonice.

Autor: S. K.