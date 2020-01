O OVOME DO SADA NIJE PRIČALA! Nada Topčagić šokirala sve ovim priznanjem! Evo šta joj se desilo u ZGRADI GDE JE STRADALO OKO 2.800 LJUDI! (FOTO)

Tada nije ni slutila šta će se kasnije tamo dogoditi.

Poznata pevačica Nada Topčagić otkrila je šta joj se desilo u "Bliznakinjama" kada je posetila Njujork.

Pevačica kaže da je tamo bila pre 30 godina i imala velike koncerte.

- Sada vidim da idu da pevaju u neke klubove tamo, to je u moje vreme bilo sramota. Pevale su se samo hale. Muž me je tada naterao da posetimo čuvene "Bliznakinje". Bila je osamdeset peta godina. Čim sam sletela, prijatelji su me odveli da vidim čuvene zgrade - rekla je ona i dodala:

- Namolili su me da se popnemo do 105. sprata. Provela sam sat vremena u WC. Konobari ti donose piće. Posle sam se umivala, gledala Njujork iz WC. Još tada sam sve to prevazišla. Presedela sam unutra, zaboravila sam i kada sam ušla u "Bliznakinje".

Dve velike kule "Bliznakinje" uništene su u terorističkom napadu, 11. septembra 2001. godine, kada je prvo zgrada broj jedan, a zatim i zgrada broj dva Svetskog trgovinskog centra pogođena otetim putničkim avionom koji su uleteli u njih. Zgrada Svetski trgovinski centar sedam se takođe srušila. Napadi su - najsmrtonosniji teroristički napadi u istoriji - odneli oko 2.800 života, a na hiljade ljudi je povređeno.

Autor: Pink.rs