MAJKU JE IZGUBILA PRE 12 GODINA, A OCA PRE OKO MESEC DANA! Folkerka s knedlom u grlu pričala o velikom gubitku: Bolelo me je da gledam kako se muči i kako niko ne može da mu pomogne! (VIDEO)

Ostala je bez oba roditelja.

Folk pevačica Jadranka Barjaktarović pre oko mesec dana izgubila je oca Raja, koji je preminuo nakon teške bolesti. Pevačica je teško podnela gubitak, međutim smogla je snagu da nastavi dalje. Ona je pred premijernim kamerama govorila o teškim životnim udarcima, a opisala je i poslednji susret sa pokojnim ocem.

- Ja sam noć pre nego što je preminuo bila kod njega. Sat vremena smo razgovarali o svemu, kao i o njegovom zdravstvenom stanju, kao i o tome gde idem ja. Lepo smo se pozdravili, ja sam otputovala za Beograd. On je bio u jako lošem stanju, to moram da naglasim. Mnogi me pitaju da li je bolovao, da bolovao je poslednjih godinu dana od najteže bolesti - rekla je Jadranka s knedlom u grlu pred premijernim kamerama i otkrila šta joj je najteže padalo tokom očeve bolesti.

- Mene je još više bolelo da gledam kako se muči i kako niko ne može da mu pomogne. Jednostavno sam se zapitala koliko to čovek može da izdrži ovako da se muči - priznala je pevačica u emisiji ''Premijera'' i dodala da joj utehu pruža to što su sada njeni roditelji pnovo zajedno, budući da je njena majka preminula pre 12 godina.

- Suzbijem tu bol i verujem da je sada negde dobro i sada znam da ga ništa ne boli i živim u toj nadi da je sa majkom - rekla je Jadranka.

O čemu je Jadranka još pričala, saznajte u video-prilogu u nastavku:

Autor: Pink.rs