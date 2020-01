"NIKADA JOJ NEĆU OPROSTITI LUNU" Sanja besna kao ris sve priznala za Pink.rs: Ovo je istina o raskidu s Matorom, problemima i NOVOM DEČKU

Matora je istu grešku ponovila godinu dana kasnije, preko čega joj Sanja neće preći.

Učesnica "Zadruge" Jovana Tomić Matora upala je u tešku depresiju otkako joj je sinoć nova stanarka Bele kuće Sofija Simić prenela da je Sanja Stanković stavila tačku na vezu s njom. Kako bismo proverili da li je konačno presekla i rešila da na ljubav s Matorom stavi tačku, pozvali smo Sanju koja nam je na početku razgovora stavila do znanja da je Matora dobila dezinformacije, ali da stoji to da je ljuta, povređena i besna.

- Ja ne želim da se oglašavam što se toga tiče, stvarno! Ja da sam htela da prenesem poruku da sam raskinula, ja bih prenela preko Sofije... Videla sam da je Jovani danas teško, ali joj Sofija nije prenela pravu informaciju. Ja sam rekla - dok ne bude izašla da ću je ispoštovati u svakom smislu, ali da sam ljuta i besna i da ću čekati da izađe da popričamo i raščistimo sve - ljutitim glasom objašnjava Sanja i otkriva koji su razlozi zbog čega je kivna na Matoru.

Luna nije jedini razlog za to, ona je bila samo kap koja je prelila čašu. Jovana i ja nismo imale probleme, samo sam ja neke stvari saznala kad je ona ušla i to što želim da joj kažem u lice, ono što sam ja saznala - ne želim da saznaje ni preko novinara, ni preko Pere, Mike, Žike, već direktno od mene.

Posle godinu dana napravila je istu grešku

Matoru još uvek ne želi da čuje.

- Ne želim poziv! Više mi je muka da se blamiram i glumim nekome mamu. Svaki put kad imamo poziv, ja sam neka veštica... Ona treba da bude svesna svojih postupaka! Ne želim razgovor, jer bih svašta rekla. Uopšte sebe ne želim više da blamiram i dovodim u tu situaciju. Jednostavno, nije mala! Slušala sam je šta komentariše:"Prošle godine je mogla da mi j*be mater, da me ostavi i sve ostalo, pa smo prošle gore stvari". Da, prošle godine sam ti rekla da ako napraviš istu takvu grešku, ja te ostavljam... I ti si posle godinu dana napravila to isto, sa tom istom osobom! Nisam joj zamerila ni Kendija, ni Šopićku, ni Milicu Kemez, to su gluposti. Ako znaš da smo se posvađale prošle godine zbog Lune, zašto to radiš? Mene ponižavaš! Što meni nije dala poklon kada sam ušla za Novu godinu, nego je dala njoj?! Pa, nisam ja debil! Šta, ja treba da zovem svoje bivše momke i da im delim poklone?! - iščuđava se Sanja i ističe da nije u afektu rekla da Matora nikada nije prebolela Lunu, kojoj je darovala narukvicu na dočeku Nove godine, već da je zaista ubeđena u to.

- Zaista mislim da ona nije prebolela Lunu, ali ona to neće da prizna. Niko nije budala kao što sam ja, da prizna javno vezu sa njom... Niko u životu to ne bi javno uradio! To je istopolna veza, retko ko bi javno to priznao! Mene su osudili svi, ni moji prijatelji ni moja porodica nije bila za to dok ja nisam rekla:"Ja ću biti sa tom devojkom, a vi ako hoćete podržite me kao prijatelja i ćerku", što su na kraju i uradili, zbog mene. Nisam se nikad pokajala, ali osećam se kao budala... Kad napravi glupost počne da plače da se ljudi sažale i da joj ja oprostim... Pa, dokle ćeš to da radiš više?!

Nikada joj neću oprostiti

- Nikako joj neću preći preko ovog s Lunom... Možda budemo zajedno, možda ne, ali preko toga joj nikada neću preći zato što zna da smo se zbog te iste osobe posvađale, i ona je to opet uradila! Nije problem da joj se javi, da porazgovaraju, ali ti šmekera glumi nekoj drugoj, meni nećeš!

Nemam dečka!

Poslednjih dana šuškalo se o tome da je Sanja našla s dečka s kojim je otputovala na zimovanje, što bivša zadrugarka demantuje.

- Načitala sam se svega i svačega, komentari me ne dotiču jer sam svesna svega. Meni je čista savest. Znam koliko sam učinila za Jovanu i koliko sam je izvukla iz g*vana - da nije bilo mene, ne bi kupila taj stan, jer je uvek pare iz rijalitija prokockala na neke gluposti... Ona je postala bolji čovek otkako je sa mnnom, to ne kažem ja, nego njeni prijatelji i porodica - kaže Sanja i dodaje da ona i Jovana nemaju svoj zajednički stan, kao što ona u "Zadruzi" priča, već da je taj isti stan samoj sebi kupila.

- Ne, ona je kupila sebi stan! Ja nju nisam terala da ulazi u "Zadrugu", već je ona sama htela zbog, kao, naše budućnosti... A prvo je pričala da je svesna da ćemo i ona i ja da imamo muževe, decu i sve ostalo. Onda mi nije jasno, otkud:"Mi smo planirale zajedničku budućnost"?! Rekle smo da ćemo biti zajedno dok nam je lepo, koliko bude trajalo, trajaće. Ja sam trenutno u stanu koji je moja mama iznajmila po završetku "Zadruge 2", tu ću i ostati - odlučna je Sanja, koja je na kraju razgovora za Pink.rs priznala da se čula s Jovaninom majkom koju je uputila u novonastalu situaciju i objasnila joj zbog čega je ljuta na njenu ćerku.

Autor: D. Tanasijević