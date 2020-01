Tokom praznika gledaoci TV Pink uživali su u filmovima iz edicije "Lude godine" gde jednu od glavnih uloga tumači Rialda Kadrić Šebek koja je u ovim ostvarenjima glumila lik Marije Todorović.

Rialda se nakon snimanja ovog serijala preselila u London, a jednom prilikom je otkrila da je imala samo 13 godina kada je prvi put stala pred kamere, u ovoj ulozi, te da joj je prvi poljubac u životu zapravo bio filmski.

Ona je devedesetih godina 20. veka doživela porodičnu tragediju, kada joj je preminula majka, što joj je veoma teško palo.

Na Tviteru je osvanula jedna od njenih novijih fotografija, a iako se promenila od one Marije koju svi pamtimo, i dalje iz nje isijava harizma i šarm kojim je osvojila milione gledalaca u bivšoj Jugoslaviji.

‘A coffee with..’ event with ⁦@dasha_i⁩ ⁦@rialdas⁩ organised by ⁦@serbiancityclub⁩ Great conversation about emotions, immigration, home, here & there pic.twitter.com/wmKaTfqeWW