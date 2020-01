Nije ni sanjala da će joj se ovo dogoditi.

Pevačica i bivša zadrugarka Andrijana Radonjić danas je zaprošena na putovanju u Dubaiju, gde uživa sa svojim izabranikom Franetom. Ona se pohvalila svojim pratiocima na društvenoj mreži Instagram da je zaprošena na vrhu čuvene Burdž Kalife, a podelila je i fotografiju vereničkog prstena koji je zasijao na njenoj ruci.

Andrijana je za Pink.rs podelila utiske samo nekoliko sati nakon, kako ona kaže, iznenadne veridbe.

S obzirom na to da smo se na brzinu organizovali da otputujemo, ni na kraj pameti mi nije bilo da će se ovo desiti. Ali eto, dogodilo se baš na vrhu sveta. Još sam u šoku, ne znam šta me je snašlo , ali sam jako srećna. Što se svadbe tiče, sačekaćemo da nam se malo sve ovo slegne pa ćemo dalje razmišljati o budućnosti. Što se tiče naših porodica, mislim da su svi iskreno srećni. Bar mi tako to osećamo i vidimo - počinje priču Radonjićeva za naš portal i dodaje:

- Dosta ljudi mi na drustvenim mrežama u poslednje vreme piše kako izgledamo srećno, kako su samo čekali da se ovo dogodi... Ali , ja sam srećna jer ovo vreme koje smo proveli zajedno, stvarno istinski jesmo srećni i zaljubljeni - kaže mlada pevačica i otkriva kako su se ona i Frane upoznali.

- Upoznali smo se početkom leta, pozvana sam da nastupam u diskoteci, čiji je on vlasnik i na prvi pogled, ali stvarno prvi pogled, osetili smo neku hemiju. Niko mi neće verovati, ali od prvog dana kada sam ga ugledala, zaljubljena sam u njega. Međutim, znajući da smo udaljeni 700 km i da se bavimo poslovima kojim se bavimo, znali smo da je teško sa to opstane. Kako je vreme prolazilo, ja sam išla kod njega, on dolazio kod mene, nekad se nismo videli i po mesec dana, nije bilo lako, ali ovo sada je pokazatelj da smo uspeli - otkriva pevačica za Pink.rs.

Ekipa našeg portala došla je i do video-snimka pevačicine veridbe koja se danas dogodila u Dubaiju, na vrhu Burdž Kalife, a kako je ovaj romantični čin izgledao, pogledajte u nastavku:

