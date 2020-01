Smatra da je mnogo toga nerazjašnjeno!

Uskoro se približava godišnjica smrti nekrunisanog kralja narodne muzike Šabana Šaulića i njegovog saradnika, prijatelja i muzičara Mirsada Kerića. I jedan i drugi živote su izgubili na auto-putu u Nemačkoj, kada su se vraćali sa jednog od mnogobrojnih zajedničkih nastupa.

Suđenje Alsinu Leventu koji se sumnjiči da je kolima usmrtio Šabana i Mirsada biće 27. marta 2020. godine u Nemačkoj. Tim povodom kontaktirana je supruga Mirsada Kerića, Ružica Kerić koja sa troje dece živi u nemačkom gradu Ofenbahu.

- Kada su pojedini mediji pisali kako je taj vozač-ubica pobegao iz Nemačke, kako nemačka policija ne zna gde, ja sam već imala poziv za suđenje. Nemačka nije Balkan pa da se sve to tek tako jednostavno zataška i da se objavi da se ne zna gde je taj čovek. Osim toga, on je nemački državljanin, turskog porekla.

Da li ćete lično ići na suđenje ili idu advokati?

- Moja osećanja pred to suđenje su pomešana. Ja sam ovu godinu dana provela u tuzi i boli za mojim Mirsom, ali i u privatnoj istrazi. Ja jedva čekam da suđenje započne i naravno da ću svaki put ja lično biti prisutna. To mi je jako bitno jer želim da neke osobe posmatram iz neposredne blizine, da vidim reakcije na njihovim licima. Imaću veoma jaka ključna pitanja, a koja su veoma važna za ovo suđenje.

Za koga?

Pa, recimo i za članove porodice Šaulić.

Možemo li znati o čemu se radi?

- Meni je jako bitno da dobijem odgovor na pitanje, zbog čega je noću u 1 sat i 30 minuta promenjen let Šabana Šaulića za Beograd. Naime, mene je moj Mirso u to vreme nazvao i rekao mi da je Šaban vozača Mišaela Bulića poslao kući, jer je dobio informaciju da mu je povratni let za Beograd pomeren iz njemu takođe nepoznatih razloga. Zbog toga je moj Mirso ostao, sačekao Šabana pa se zajedno sa njim zaputio na aerodrom. Niti ga je moj Mirso čekao na aerodromu, niti ga je trebao vraćati. Eto, to je jedno od mnogobrojnih ključnih pitanja.

Da li imate kontakta sa Gordanom Šaulić?

- U početku je bilo, ali kasnije ne. Naš poslednji razgovor je završen tako da smo prekinuli telefonsku vezu bez pozdrava. Ja sam joj tada rekla dosta nekih stvari, kojih je ona bila svesna, ali ih nije htela priznati.

Šta vi u stvari očekujete od tog suđenja?

- Očekujem da dobije što veću kaznu. Ako ne bude tako ja ću da idem iz revizije u reviziju. Očekujem od njega da zaista kaže sve što zna. Tu u toj saobraćajnoj nesreći ima dosta sumnjivih stvari, dosta toga što zahteva prave odgovore i koje ja hoću da razjasnim. Ja sam privatno uključila istragu iz grada Wiesbadena - jer je za Bilefeld to obična saobraćajna nesreća. Odlučila sam da se borim do kraja. Zbog čega je moj Mirsad trebao da bude vozač, a ne taj Bulić, zašto je moj Mirsad trebao da pogine.

Da li imate kontakta sa Slobodanom Bobijem Stojadinovićem koji je takođe bio u automobilu i koji je preživeo?

- Naravno da sam u kontaktu. Naš odnos je iskren i korektan, a koliko sam saznala, Gordana Šaulić mu se ne javlja. To je po meni velika sramota, jer taj isti Bobi osim što je bio Šabanov prateći vokal, bio mu je punih 15 godina verna pratnja, koji je pazio da Šaban na vreme jede, spava, uzima njegove tablete kada su na putovanjima. Osim toga, bili su i kumovi. Ja znam sve i više nego treba, ali se pravim "luda“. Ali, sve ću da kažem na sudu.

Autor: Pink.rs