MORA IQ DA JOJ BUDE VEĆI OD... Isidora Bjelica u ''MAGAZINU IN'' otkrila kakvu snajku priželjkuje, pa ovim NASMEJALA SVE DO SUZA! (VIDEO)

Otkrila kakve savete udeljuje svom nasledniku.

Autorka i voditeljka emisije ''Magazin In'' Sanja Marinković u najnovijem izdanju u kojem će gledaoci imati priliku da uživaju predstojeće subote ugostiće poznate ličnosti sa kojima će govoriti o aktuelnim temama. Naime, sa Sanjom će u studiju razgovarati: predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković, književnica Isidora Bjelica, selektor fudbalske reprezentacije Srbije Ljubiša Tumbaković, novinar televizije Pink Nemanja Vujičić i pevačica Milica Pavlović.

Tokom emisije, Isidora Bjelica je jednim detaljem iz privatnog života uspela da nasmeje sve u studiju. Naime, književnica je otkrila na koji način savetuje sina Lava Pajkića kada su devojke u pitanju.

- Ja kažem Lavu, pošto on mene ništa ne sluša, ja sam njemu dok spava ubacivala: ''Mora IQ da joj bude veći od grudi, mora'' - otkrila je Isidora u ''Magazinu In'' i sve u studiju nasmejala do suza.

Ne propustite još jedno spektakularno izdanje emisije ''Magazin In'' koje je na programu televizije Pink u subotu, 1. februara u 17 časova.

Autor: M. K.