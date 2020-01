NIKAD ŽEŠĆI OKRŠAJ U ''MAGAZINU IN''! Milica Pavlović i Isidora Bjelica se sukobile, pevačica odbrusila: A da ja lepo prošetam, šta ću ja u emisiji? Sanja pokušala da smiri strasti!

Voditeljka morala da reaguje!

Sanja Marinković, autorka i voditeljka omiljene vikend emisije zabavnog karaktera ''Magazin In'' u najnovijem izdanju u kojem će gledaoci imati priliku da uživaju predstojeće subote ugostiće poznate ličnosti sa kojima će govoriti o aktuelnim temama. Naime, sa Sanjom će u studiju razgovarati: predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković, književnica Isidora Bjelica, selektor fudbalske reprezentacije Srbije Ljubiša Tumbaković, novinar televizije Pink Nemanja Vujičić i pevačica Milica Pavlović.

Tokom emisije došlo je do verbalnog sukoba između Milice Pavlović i Isidore Bjelice, a Sanja je morala da reaguje kako bi smirila situaciju.

- Tokom odrastanja, roditelji treba da znaju kad da prestanu da vas nazivaju najboljim mogućim menima, da prestanu da vam govore da si najlepša, najbolja... Postoji mera do kog momenta je to lepo, ali od jednog momenta nije... Ja sam svojim roditeljima zahvalna, baki, deki koje volim najviše na svetu i rekli mi: ''Okej, spremamo te za život, moraš da se boriš. Dosta si bila princeza...'' - rekla je Milica u ''Magazinu In'', a onda ju je Isidora prekinula komentarom:

- Evo, to je to! To je zaista 3D program. Tako se radilo! - rekla je Bjelica koja nije bila saglasna sa onim što je mlada pevačica izjavila, a Milica je odbrusila:

- A da ja lepo prošetam? Šta ću u emisiji?

- Ne, nemoj da se vređaš! Svi mi učimo - odgovorila joj je Bjelica, a Sanja je pokušala da smiri strasti.

- Slušaj Milice, moram da ti objasnim. Tako Isidora isto i meni govori, isto, na isti način svima - poručila je voditeljka pevačici, a kako se sve završilo saznaćete sutra u 17 časova.

Autor: M. K.