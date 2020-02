NEKI SU OVO OŠTRO OSUDILI... Jelena otkrila da naslednik porodice Đoković neće ići redovno u školu, pa ovako odgovorila na kritike! (FOTO)

Bilo je i onih koji su ovo podržali.

Supruga slavnog tenisera Novaka Đokovića, Jelena Đoković, poznata je kao neko ko je veoma aktivan na društvenim mrežama i ko često komunicira sa brojnim pratiocima.

Ovoga puta Jelena je otkrila kako njen naslednik narednog meseca neće redovno ići u školu, pa poručila:

- Stefi će sledećeg meseca biti dosta na putu s nama, pa neće ići redovno u školu, pa sam tražila pomoć nekih tutora i učiteljica da razumem kako da nastavimo da radimo sa njim... I evo nekih ideja da podelim s vama - napisala je ona, pa otkrila da pokušava da reši neke "školske probleme".

Nakon toga, Noletova supruga je dobila veliki broj mahom pozitivnih komentara ljudi koji su videli njene objave, pa ih je i podelila na Instagram storiju.

Bilo je tu mnogo pohvala koje je Jelena pročitala, pa se zahvalila.

Ona se nije libila da podeli ni kritike i sugestije na koje je odgovorila, pa uz njih i napisala:

- Moguće. Iz mog iskustva sa njim konkretno, on nema šanse da radi nešto što ga opterećuje. Odmah mi kaže da mu se to ne sviđa i ja to moram da prihvatim - poručila je između ostalog i dodala:

- Značajne su ovakve konverzacije za mene i za vas i hvala puno što ste mi pisali.

Jedna poruka je Jelenu posebno oduševila a o čemu se radi pročitajte u nastavku:

