POKOJNI OTAC SLOBI SVE VIŠE NEDOSTAJE: Uzmem telefon da ga zovem, a onda shvatim da ga više nema.... BOLNA ISPOVEST TERA NA SUZE! (VIDEO)

Slobi Radanoviću poslednjeg dana 2019. godine preminuo je otac Dušan, a ubrzo nakon toga usledila je još jedna tragedija - izgubio je i tetku.

Sve ove situacije teško su mu pale, međutim Radanović se svojski trudi da život nastavi dalje i drugima ne pokaže koliko mu je zapravo teško.

- Ja sam vrlo emotivan, ali svoje emocije nekako čuvam za sebe i kad volim - volim u četiri zida, kad tugujem, tugujem u četiri zida - objasnio je Sloba, koji je od pojedinaca naišao na oprečne reakcije kada je 31. decembra pevao u jednom beogradskom hotelu, istog dana kada mu je umro otac.

- Ovo je moj posao, ja sam se na to fokusirao. Moja majka je insistirala na tome, podržavala me je, davala mi hrabrost i vetar u leđa za sve to i uspeo sam, eto.

Pokojni otac mu sve više nedostaje.

- Kad ostanem sam, onda se vraćaju neke misli, neki trenuci... Nedostajao mi je iskreno najviše sada, majka je bila nešto u bolnici, a ja sam navikao kad god se nešto desi da ja njemu javljam kako je i šta je. Par puta sam se uhvatio za telefon da mu javim, ali se onda setiš da toga više nema - priznao je Sloba i za sam kraj razgovora za "Premijeru" otkrio da je njegova majka Draginja odlično prihvatila njegovu devojku Jelenu.

- Više nego što sam očekivao se slažu. Sve je to nekako neisfolirano, spontano, iskreno, tako da to je jedna od stvari koja mi baš znači

Autor: D.T.