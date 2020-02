MUŽ JE TERORIŠE?! Svi bruje o Indiri Levak i njenom odnosu sa suprugom: Pevačica progovorila i priznala istinu (VIDEO)

Nije sve tako kao što izgleda!

Indira Levak, poznatija kao Kolonija, prošlog vikenda svojim hitovima i energičnim nastupom zabavila je Beograđane, koji je uvek dočekaju raširenih ruku. Hrvatska pop pevačica na sceni uvek daje poslednji atom snage, a pre nego što izađe na binu ima posebne rituale.

- Pre koncerta uvek volim biti sama, makar trideset minuta... Malo popričaš sam sa sobom, kažeš:"Možeš ti to, najjači si, idi tamo rasturi, ti ljudi to zaslužuju" - priznala je Indira, koja planira da dovede liniju do savršenstva.

U tome joj pomaže suprug Miroslav, profesionalni sportista i fitnes trener, za kog mnogi smatraju da je svojoj dragoj uveo ozbiljne restrikcije. Ipak, to su sve zablude, kaže Indira.

- Naravno da ja imam problema sa prehranom... Meni je to najteže, ja sam veliki gurman, veliki hedonista, volim "papati", i onda mi je to problem. Najgore mi je kad mi kažu:"Sigurno ti muž ne da da jedeš"... Kakva glupost.

Napalila sam se na Eurosong

Hrvatska javnost, kao i mnogobrojni fanovi Indire, godinama unazad priželjkuju je na Evroviziji u svojstvu njihovog predstavnika. Do sada se kockice nisu sklopile, međutim postoji šansa da Hrvatsku na proleće u Roterdamu predstavlja baš ona.

- Stalno su ljudi govorili:"Kad ćeš na Eurosong?", ja sam govorila:"Ma, nemam pesmu, ne da mi se, ovo-ono", a sad imam jednu fantastičnu pesmu, pa sam se tako napalila i sad bih išla na Eurosong - rekla je Indira u "Premijeri".

