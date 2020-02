Stari snimak iz emisije "Magazin in" Sanje Marinković postao je viralan i zapalio društvene mreže, a sve zbog folkerke Viki Miljković i njenog starog snimka na kojem je obučena u najmanju ruku - čudno.

Viki se svojski trudila da opravda i sebe i stilistu koji se pobrinuo tada za njen izgled, a zbog njenog obrazloženja svi su se smejali u studiju, pa čak i ona sama.

- Ti si često menjala svoj stil odevanja, a sa svakim CD-om došla je i nova Viki Miljković. Ti ovde imaš majcu i preko majce imaš bikini... U stvari neki kao kupaći..." pričala je Sanja Marinković, a onda je i Viki odreagovala.

- To je heklani bikini... To je modni detalj i to dođe preko majice. To je neka ideja mog stiliste i ja uvek volim da ispoštujem to što on osmisli, iako mnogi modni kritičari vole da komentarišu nas sa estrade - počela je Viki da se pravda, a potom je nastavila: "Ja mislim da sam se tako sama obukla, mislila bih da sam pogrešila, ali pošto je on to meni tako rekao ja mislim i da postoje modni kritičari koji sede kod kuće i nemaju šta da rade pa komentarišu nas - odbranila se pevačica, a snimak ove situacije pogledajte u nastavku:

Autor: D.T.