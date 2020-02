"KAKAV JE TO ŽIVOT BEZ POSLA?!" Posle priče da je ostavila muža jer "neće da mu žena peva u KAFANI", Slavica Ćukteraš otkrila ISTINU O RAZVODU

Slavica Ćukteraš nedavno je stavila tačku posle pet godina braka sa Vladimirom Avramovim, a kako kaže, udvarače za sada nema.

- Nemam udvarače! Ne krećem se, ne izlazim.. A i da imam udvarače, džabe bi bilo, jer nisam spremna za nešto novo. Ne znam šta bi taj čovek morao da uradi da bi me oborio s nogu i privukao mi pažnju - kaže Slavica i dodaje kakav bi trebalo da bude muškarac koji bi je potencijalno osvojio.

- Dobar prema mojoj ćerki! Gledaću kako se ophodi prema njoj. Ali iz ove perspektive, ne znam šta bi trebalo da se desi da ćerku upoznam sa bilo kim. Posle razvoda ženi treba vremena da bi se ponovo osetila slobodnom i dala nekom novom šansu. Kada si mama, ne možeš da ideš iz veze u vezu.

Važi mišljenje da je razvod jednaka "maloj smrti", međutim Slavica ne misli tako.

- To teško pada ljudima koji su nesigurni u svoje odluke, pa to dožive kao najveći poraz. Iskreno, razvod nisam doživela kao poraz. Sigurna sam u sebe i glupo bi bilo da sam donela tu odluku, a da sada sedim kod kuće i vrtim film po glavi da li je trebalo to da učinim - ističe ona, a na pitanje da li je nju i Vladimira razdvojila karijera, kaže:

- Kakav je život bez posla?! Ko može da bude srećan, a da ništa ne radi? Shvatili smo da nema potrebe da se ni on, a ni ja odričemo karijera, jer tada ne bismo bili ispunjeni, a samim tim ni srećni. Kada je žena nesrećna, ne može da bude ni dobra majka, supruga, prijateljica...

Jedva je dočekala da se vrati pevanju i nastupima, a pre nego što je nastavila karijeru, podvrgla se određenim intervencijama.

- Samo botoks i hijaluron. Kada se porodiš, pa smršaš, lice se opusti. Naravno, sve radim u granicama normale.

Autor: D.T.