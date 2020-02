GOLA ISTINA Đole Đogani više nikom ne ćuti: Otkrio sve o odnosu sa Lunom, pa opleo po Baki Prasetu (VIDEO)

U "Novom jutru" Irine Vukotić i Žike Nikolića denser Đole Đogani osvrnuo se na rat jutjubera u koji je i sam umešan, ali i odnos s bratanicom Lunom.

Višenedeljno prepucavanje Bake Praseta i Vojaža, posle njegovog gostovanja u emisiji "Amidži šou", pogodilo je i Đoleta Đoganija. On je, naime, stao u odbranu Vojaža, zbog čega je primio prozivke od strane Bake Praseta. O svemu tome pričao je danas otvoreno u jutarnjem programu TV Pink.

- Ja sam stao na stranu jednog mladog novajlije u našem poslu - to je Vojaž, klinac koji je počeo karijeru... Radi to jako zanimljivo i lepo, meni se to dopada. Ja, kao čovek koji je dugo na estradi - meni se to sviđa. I podržao sam ga - Baka Prase ga je napao da on nešto nije dobar, pa ga je čak i psovao... Klinci se sad igraju sa tim nekim stvarima koje, prema mom mišljenju, nisu kvalitetne! Privlače veliku pažnju, ali to nije kvalitetno - vaspitanje i dranje nisu kvalitet. Ja bih, recimo, tom Baka Prasetu rekao:"U redu je, ajde ti se popni na binu, evo ti bina, imaš 2-3 minute, otpevaj, odradi nešto da si ljudima zanimljiv, ali da ne psuješ, da se ne dereš i da ne budeš nevaspitan". A šta će on onda da radi za te dve, tri minute?! - kaže Đole i dodaje:

- To dranje je klincima zanimljivo... Ali tu se radi o klincima koji imaju nepunih 12, 13 godina... Traže se oni, ali ja sam ipak iz onog prošlog veka gde su se kvaliteti drugačije tretirali.

Svoj stav iskazala je i Đoletova supruga Vesna, koja je istakla da bi mladi koji su popularni i imaju veliki broj pratilaca na društvenim mrežama, svoj uticaj trebalo da iskoriste na drugačiji način.

- Mislim samo da su mladi, da nisu svesni svojih postupaka i da će kasnije možda... Sada je to trenutna stvar koja privlači pažnju, možda bi to trebalo usmeriti na drugačiji način. Ako već imaju ogromnu količinu pratilaca, trebalo bi možda jednom mesečno da naprave tematsku akciju - idemo da zasadimo novo drveće u šumu, da napravimo humanitarni koncert...

Istina o Luni

Često se piše i o Đoletovom odnosu sa bratanicom Lunom, koja je prošlog leta uplovila u muzičke vode. Mnogo je natpisa o njihovom navodnom ratu, kao i njegovim prozivkama na račun rođake, a Đogani je sada stao na put glasinama i priznao u kakvom su zaista odnosu.

- Kada je bila u prvoj "Zadruzi", onda su me pitali šta ja mislim o tome... Rekao sam da mi se ne dopada što se tako ponaša, u smislu što viče, dere se, histeriše preterano, jer je drugačije vaspitana... Ipak je to naše dete. Kad sam to rekao, svi su mislili da sam je napao, oni klinci je brane... Pa, nisam ja ništa ružno rekao, to je moje dete! Mi smo u dobrim odnosima, mi se viđamo, sve je u redu - pojasnio je Đogani.

Autor: D.T.