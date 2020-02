Dajana Paunović posle snimanja emisije UHVAĆENA SA DRUGOM IZ DETINJSTVA! Evo gde su otišli! (VIDEO)

Saznali smo o kome se radi!

Dajana Paunović, voditeljka televizije Pink, svojim izgledom i šarmom privlači veliku pažnju, a mnoge interesuje da li je zaljubljena ili ne, odnosno da li je pronašla svoju jaču polovinu.

Ekipa emisije "Paparaco lov" pratila je Dajanu nakon snimanja emisije "Magazin In" u Pinkovim studijima u Šimanovcima, a kako su je dopratili do jednog kafića u kom se našla sa jednim muškarcem, odmah su krenula nagađanja da je to njen izabranik. Međutim, istina je sasvim drugačija - u pitanju je njen drug iz detinjstva Borko.

Kako je ovo izgledalo pogledajte u nastavku.

Autor: N. Vujčić