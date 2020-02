OSTAO JE SAMO SAN! Ognjen Nestorović u BOLNOJ ISPOVESTI progovorio o GUBITKU OCA: Želim da ga u mislima vidim zdravog i srećnog kakav je nekad bio!

Dobro poznato lice televizije Pink progovorilo je o teškom periodu i velikom gubitku.

Posle gubitka oca Rodoljuba, koji je decembra prošle godine preminuo od teške bolesti, autor i voditelj emisija „Premijera“ i ''Premijera - Vikend specijal'' na TV Pink, Ognjen Nestorović (28), pokušava da ponovo integriše svoj život. Uz pomoć psihologa trudi se da u sećanje vrati slike iz života s tatom od pre bolesti, redovno odlazi u kuću u kojoj je otac živeo i tu pronalazi mir, ne prija mu da je sam te je nabavio kućnog ljubimca, a veliku podršku ima u starijim sestrama: Sandri, Sanji, i Žani.

- Moj otac je tokom prošle godine imao više zdravstvenih problema, a onda je na jesen osetio tegobe za koje sam mislio da imaju veze sa srcem. Pretrage su pokazale da je u pitanju mikrocelularni karcionom pluća u uznapredovalom stadijumu. Jednom rečju, sem terapije protiv bolova koji su kako je vreme odmicalo bili sve jači, ništa nije moglo da se učini. Bilo je to krajem oktobra. Već sredinom novembra bio je teško bolestan, jedva je mogao da se kreć i jede, a trinaestog decembra je preminuo. Nas četvoro dece smo na smenu odlazili u Mionicu i bili uz njega - kaže Ognjen i otkriva gde ga je zatekla tužna vest o smrti oca.

- To je jako čudno. Trebalo je da u sredu odem kod oca i ostanem do subote, ali s posla su mi javili da treba da radim u četvrtak i umesto mene s njim je ostala moja sestra Sandra. Prošle godine sam počeo da odlazim kod psihološkinje na razgovore i kada se sve to dešavalo sa tatinom bolešću rekao sam joj da ne bih mogao da podnesem da ode dok sam ja kraj njega. To bi mi bilo jako bolno. Sve to vreme dok smo brinuli o njemu ništa nam nije bilo teško i uprkos svemu verovali smo da mu pomažemo da mu bude bolje. Ni ja ni moje sestre nismo razmišljali o smrti i sama pomisao da će da ode bila mi je strašna. Otišao sam odmah u Mionicu. Narednog dana smo ga tamo i sahranili - rekao je voditelj TV Pink i otkrio koliko mu je sve to teško palo.

- U tim trenucima čovek baš i nije svestan svega što mu se dešava. Mi nismo bili svesni ni da je teško bolestan, jer se sve tako brzo dešavalo, jedna loša vest o njegovm zdravlju sustizala je drugu - rekao je Nestorović i dodao da i dalje posećuje psihoterapeuta koji mu mnogo pomaže.

- Kod psihološkinje, sa kojom mi razgovori jako prijaju, počeo sam da odlazim februara prošle godine, ali kada se tata teško razboleo odlaske kod nje sam intenzivirao. Želim da u sećanje vratim te stare slike, da ga u mislima vidim zdravog i srećnog kakav je nekad bio - rekao je voditelj i otkrio kako je izgledao njegov poslednji susret sa pokojnim ocem.

- Od kada se razboleo svaki put kada bih od njega krenuo za Beograd, rekao bih mu da nećemo da se pozdravljamo. Tako je bilo i tog zadnjeg puta. Rekao sam mu: „Nećemo da se rastajemo.“, a on mi je odgovorio: „Nećemo Lele.“, tako me je zvao iz milošte. Za svu svoju decu imao je nadimke. Nisam hteo da verujem da je to naš zadnji susret - kaže Ognjen i dodaje:

- Vaspitavan sam da ne opterećujem druge ljude svojim problemima, a i takav samčovek da se trudim da sve rešavam sam i da se dostojanstveno nosim sa ne bašlepim periodima u životu koji nam se svima dešavaju. U ovoj situaciju mojesestre i ja smo tu jedni za druge. Ne prija mi da sam sam kod kuće i zato sampre mesec dana dobio na poklon mačka, Sredoja. Jako mi prija što sada imamkućnog ljubimca. Rado odlazim u selo u očevu kuću. Za novogodišnje praznike samse spakavao i sa mačkom otišao na selo i osam dana proveo tamo sa bakom. Prijami i jednostavnost ljudi koje srećem u tom malom mestu. Tu najintimije i tugujem i žalim za ocem - rekao je voditelj i autor emisije ''Premijera'' i otkrio da li često sanja svog pokojnog oca.

- Baš nedavno sam ga po prvi put lepo sanjao. U snu me je vodio u neki šumarak da mi pokaže obližnji potok. Uz put smo razgovarali. Spavao sam te večeri u njegovoj kući i ujutro sam se probudio baš odmoran i lepo raspoložen. U tom snu ja sam video poruku da život teče dalje i da će da bude lep.

Autor: Pink.rs