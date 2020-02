Pre tačno godinu dana, na raskrsnici ulica Ljutice Bogdana i Heroja Milana Tepića, dogodila se stravična nezgoda u kojoj je voditeljka naše kuće, Dea Đurđević povređena.

Voditeljka naše kuće, Dea Đurđević, krenula je na posao i doživela lakši udes, a potom, dok je stajala na trotoaru ispred bolnice "Dragiša Mišović" i razgovarala sa ženom s kojom se sudarila, na nju je naleteo autobus na liniji 78.

Silina udarca je bila tolika da joj je ruka bila otkinuta. Hitno je prevezena na Vojnomedicinsku akademiju i, zahvaljujući timu stručnjaka na čelu sa doktorom Markom Bumbaširevićem, urađeno je čudo - Deina ruka je spasena, ona se uspešno oporavlja i već možemo da je vidimo na malim ekranima.

Vest o nesreći potresla je tog, ali i narednih dana, sve medije u regionu, a i šire, pa je tako o udarnom događaju u Srbiji pisao i britanski "Mirror".

Niz operacija usledio je posle tog nesrećnog 7. februara, ali se Dea držala stoički i svi su govorili o njenoj hrabrosti, čeličnoj volji i neverovatnoj moći da se, uprkos teškim trenucima, nasmeje od srca i iz svega izađe jača.

Kako je došlo do užasne nesreće na Dedinju?

Tog 7. februara 2019. godine, nešto posle šest sati ujutru, Dea je krenula, kao i svakog jutra, put zgrade TV Pink na Dedinju. Kod bolnice "Dr Dragiša Mišović" doživela je lakši udes.

Dea je odmah nakon udesa pozvala televiziju kako bi se javila da će kasniti na posao. U tom trenutku izašla je iz automobila kako bi se sa drugim vozačem dogovorila oko saniranja štete na vozilima i tada je na nju naleteo autobus. Od siline udarca autobus je mladoj voditeljki na licu mesta otkinuo ruku.

U trenutku jezivog udarca, Dea je telefonom razgovarala sa kolegom, sa kojim vodi "Novo jutro", Predragom Sarapom.

Na Deu je potom naleteo autobus gradskog prevoza na liniji 78, pun putnika. Vozač autobusa ispričao je da je izgubio kontrolu nad vozilom jer je kolovoz bio klizav.

- Kako je rekao naš vozač, on je pokušao da obiđe dva automobila koji su prethodno bili zaustavljeni, jer je došlo do kontakta između njih. Međutim, autobus je potom udario bočno u automobil koji je bio parkiran na trotoaru, odbio se o njega i tako je nastala nezgoda. U tim trenucima vozač ne može da vlada vozilom. Žao nam je što se to desilo - rekao je tada za medije direktor Konzorcijuma privatnih autoprevoznika.

Nakon toga usledio je još jedan udes kada je na sva ova vozila naleteo i autobus na liniji 59. U karambolu su, pored naše Dee, teško povređene još dve osobe.

Sekunde je delile od smrti

Nakon udesa su odmah na lice mesta izašle brojne ekipe Hitne pomoći, a lekarski tim Srđan Šarenac, Dušan Vranješević i doktor Goran Milosavljević brzinom, spretnošću i stručnošću pomogli su da se našoj koleginici ukaže prva pomoć.

- Bilo je to pred sam kraj smene. Stajali smo pored vozila kada je stigao poziv da se dogodio udes u kojem ima više povređenih. Čini mi se da smo u roku od dva minuta bili na licu mesta – prisetio se Srđan Šarenac.

Niko nije bio svestan da je u pitanju poznata voditeljka.

- Devojka je sedela naslonjena na točak automobila. Bila je svesna i žalila se na bolove. Smirili smo je i počeli da radimo. Videlo se kako krv natapa džemper. Odmah smo ga isekli i tada smo postali svesni ozbiljnosti situacije. Ruka joj je bila bukvalno amputirana. Počeli smo odmah da podvezujemo ruku da ne iskrvari. Sve se odvijalo veoma brzo. Dok smo joj pružali prvu pomoć, devojka mi se obratila i rekla: "Crni, jako me bole noga i kičma". Podigao sam pogled i tek tada shvatio da je to Dea, moja prijateljica, verenica mog druga – ispričao je Šarenac.

Ekipa iz Hitne pomoći nije dozvolila da je savladaju emocije, već je profesionalno radila svoj posao.

- Trgao sam se i rekao joj da će sve biti u redu. Znate, u ovom poslu mesta za emocije nema, jer upravo one mogu da dovedu do greške koje pacijenta mogu skupo da koštaju. Stisnuo sam zube i radio svoj posao kao i uvek. Za to vreme, koleginica je već transportovala ruku na VMA, koja je bila dežurna bolnica. Lekari sa VMA znali su svoj posao i stavili su ruku u led kako bi očuvali njene funkcije - rekao je Šarenac.

Dvadeset operacija i brojni ožiljci po telu - Dea je postala medicinski fenomen

Dea Đurđević je istinski heroj sa voljom od čelika. Lavovski se borila posle ove teške saobraćajne nezgode, a lekari su tada rekli da se u medicini njen slučaj definiše kao povreda nastala u ratu.

Prof. dr Marko Bumbaširević, inače jedan od najboljih srpskih mikrohirurga, operisao je na VMA voditeljku odmah po nesreći, i uspeo da joj, sa svojim stručnim timom, spasi ruku.

- Dea je odličnog opšteg stanja, lokalni nalaz je dobar, sve ide u dobrom pravcu. Najbitnije je da smo sačuvali ruku. Kada se jednom nerv povredi oporavak može da bude veoma dug. Sada je veoma teško govoriti o procenama, važno je da ruka bude dobro - rekao je dr Bumbaširević ekskluzivno za Pink.rs nakon prve operacije.

Dea je u udesu zadobila višestruke povrede, između ostalih i kontuziju srca i pluća, dvostruki prelom karlice i trtične kosti.

Na sreću, sve je krenulo nabolje! Usledio je niz operacija, brojne intervencije, a onda i fizikalna terapija, a u svemu tome Dea je uspela da ostane jaka i istraje do kraja.

"Ne umirem ja tako lako" - Čak ni onda kada su mi na odeljenju intenzivne nege na VMA rekli kako možda postoji mogućnost da ću da podlegnem povredama. Tada sam rekla: "Ja ne umirem tek tako". Premalo sam do tada živela da bih uradila sve što sam želela i planirala. Zaslužujem drugačije da umrem - izjavila je Dea, prisećajući se svoje nesreće.

Dea je tada odlučno rekla: "Pokazaću vam ko sam i koliko sam jaka". Nakon godinu dana borbe, dvadeset operacija i brojnih ožiljaka po čitavom telu, voditeljka i dalje ne skida osmeh sa lica.

U bolnici su me često pitali: "Od čega si, ženo, kad si tako hrabra". Sebi sam stalno zadavala nove izazove i zahteve i to me guralo napred, ali tek za godinu do dve, tako su lekari rekli, mogu da očekujem da budem ona stara Dea, da se sve vrati u normalu, rekla je Dea svojevremeno i otkrila da je od majke naučila da bude čelična lejdi.

Dea je skinula gips i sada slobodno i sama pomera ruku, naravno, uz stručne ljude koji su tu za nju svakom trenutku i koji je motivišu da svakim danom sve više napreduje u ozdravljenju.

Tragovi užasa na licu mesta

Na licu mesta su posle nesvakidašnje nesreće ostali brojni stravični tragovi. Slupani automobili, delovi istih, razbijeno staklo, tragovi krvi na asfaltu... Ulica Ljutice Bogdana bila je satima zatvorena kako bi se obavio uviđaj, a na licu mesta bile su brojne policijske patrole i lekarske ekipe.

Na ogradi bolnice KBC "Dr Dragiša Mišović" mesecima posle nesreće bili su vidljivi crveni tragovi sa limarije autobusa.

Udarna vest koja je potresla celu Srbiju

Vest o stravičnoj nesreći brzo se proširila Srbijom, regionom, ali i svetom. Svi su sa nevericom govorili o nezgodi, nadajući se najboljem ishodu.

Društvene mreže gorele su od utešnih reči, poruka, molitvi... Oglašavale su se javne ličnosti, estradni umetnici, političari... Svi su želeli samo jedno: da Dea bude dobro.

Tragedija naše voditeljke potresla je i svetske medije.

- Voditeljki Dei Đurđević otkinuta je ruka u stravičnom udesu. Ona je najpre imala je lakši sudar sa drugim automobilom dok je išla na posao u prestonici Srbije. Plavokosa voditeljka izašla je iz svog vozila kako bi pregledala oštećenje, kada je u nju udario autobus koji joj je otkinuo ruku. Ona je odmah prebačena u bolnicu gde je hitno operisana. Operacija je trajala pet sati, a lekari su joj uspešno prišili ruku - pisao je tog dana britanski "Mirror".

I predsednik Srbije Aleksandar Vučić poželeo je istog dana voditeljki brz i uspešan oporavak.

- Želim da kažem da smo svi uz Deu. Nadam se da će sve biti u redu - izjavio je Vučić.

Srbija se opet budi uz našu lepu i hrabru Deu

Dea se prvi put nakon nesreće pred malim ekranima pojavila u aprilu prošle godine, kada je za "Nacionalni dnevnik", zajedno sa svojim spasiocem dr Bumbaširevićem, govorila o nesreći. Svi su sa uzbuđenjem i srećom pratili njeno gostovanje, radujući se njenom oporavku i njenom lepom osmehu.

- Sad sam na sigurnom, ovo je moja kuća! Svi znaju šta me je snašlo… Imala sam višestruke povrede... Oporavljam se i dalje, zahvalna sam doktoru za sve što je uradio za mene - rekla je tada Dea.

Dea je potom u junu imala čast da bude i gost, i voditelj "Novog jutra". Tada je prvo razgovarala sa svojim kolegom Predragom Sarapom, koji joj je pet meseci čuvao mesto pored sebe, a potom su zajedno, kao prepoznatljivi voditeljski tandem, intervjuisali predsednika Srbije.

Njoj je, zbog brojnih lekarskih intervencija i terapija, a kako je rekla u izjavama za medije, lekarski tim za sada dozvolio da jednom nedeljno vodi vaš omiljeni jutarnji program i to četvrtkom sa svojim kolegom Sarapom.

Dea - Dama godine!

Hrabroj Dei je u aprilu uručeno priznanje za "Damu godine 2019". Uz ovacije, nagradu za "Damu godine" uručio joj je producent događaja Dejan Pantić, ističući da je Dea uzor mnogim ženama. Naša voditeljka sa osmehom na licu izjavila je da se nagradi nije nadala.

- Nisam očekivala nagradu, ali mi jako prija što sam je dobila. Ovo je moja, mamina, Mladenova i Pinkova zajednička nagrada. Čitava redakcija, moji najbliži i ja smo pobedili – rekla je Dea.

Posle svega, Dea je rekla da joj je najveća nagrada to što je živa i što su uz nju ostali njeni najbliži.

Nagrada mi je i što mogu da hodam, što sve ide nabolje i što imam redakciju koja je uz mene i koja me ne napušta. Sada se osećam mnogo bolje, mnogo me manje boli, primam mnogo manje terapije nego na početku. Nadam se da ću uskoro moći i da se vratim na posao. Jedva čekam! – rekla je nasmejana Dea.

"Ništa nije prošlo, proživljavaću nesreću do kraja života"

Nakon nesreće, Dea koristi svaku priliku da apeluje na učesnike u saobraćaju da vode računa za volanom, jer i jedna sekunda nepažnje može da promeni ceo život. Ona neumorno posećuje tribine o bezbednosti o saobraćaju, deleći svoje potresno iskustvo i ističući vrednost života.

Na Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nesreća koji se prošle godine održavao pod sloganom "Život nije rezervni deo automobila", Dea je potvrdila upravo ovaj slogan, ističući da je izuzetno važno za volanom biti pribran i obazriv.

- Povedite računa, kad sednete u auto vaš život je na kocki, kao i život vaših saputnika i onih koji vam dolaze u susret - rekla je ona i dodala da ni nekoliko meseci od nesreće "ništa nije prošlo i da saobraćajne nesreće porodice žive celog života".