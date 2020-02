KAKO ME JE SAMO PREVARIO... Danijela došla s Amidžićem u emisiju i pred svima ga raskrinkala: Evo zbog čega je stvarno postala pevačica (VIDEO)

Domaća javnost ostala je iznenađena kada je voditelj i pevač Ognjen Amidžić objavio duetsku pesmu "Dodaj gas" sa svojom suprugom Danijelom, inače manekenkom.

Iako su naišli na pozitivne kritike slušalaca, mnogi se i dalje pitaju kako je došlo do toga da Danijela zapeva, budući da nikada javno nije isticala svoje afinitete prema muzici. Kako su supružnici otkrili, "Dobar gas" je zapravo nastao nakon što je Danijela izgubila opkladu.

- Pričali smo, izgubila je opkladu i to je to. Pesma postoji već jedan period, ja sam razmišljao sa kim bih to uradio... Nju sam ja dugo hteo, nije htela, pošto ona nikad nije pustila glas. Pevuši uvek po kući, ali tiho. Mi smo se stvarno kladili, nije uspela da stigne kući u dogovoreno vreme, izgubila je opkladu i ja sam rekao:"Ajde sad da pevaš" - objasnio je Amidžić u "Novom jutru".

- Ovo mi je bio prvi put da sam zakasnila bilo gde. Prilično sam tačna i bila sam sigurna u sebe... Kako me je prevario!

Iako je u početku negodovala, Danijela je hrabro ušla u studio i uradila ono što je obećala.

- Ovo je bio izazov za mene! I bez obzira na tu izgubljenu opkladu, više kao prostor da ja izađem iz svoje zone konfora. Čitav život se bavim manekenstvom, sada sam i menadžer u agenciji - ovo je bila prilika da probam nešto novo, pogotovo sa Ognjenom i njegovom ekipom... Idealno - ispričala je Danijela, a kada su je voditelji upitali da li sledi njen solistički album, rekla je:

- Producent je zadužen, ja sam tu da pevam i uživam - našalila se Danijela.

Autor: D.T.