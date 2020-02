DA ME JE POSLUŠALA, NIŠTA OD TOGA NE BI DOŽIVELA: Nakon brutalnih svađa Milice i Bore, progovorila njena sestra Mirela (FOTO)

Rat između doskorašnjih emotivnih partnera Milice Kemez i Bore Santane ne jenjava.

Iako je izgledalo kao da su uspeli da izglade sve nesporazume, usledili su novi - i sinoć su pale ozbiljne prozivke, teške reči i uvrede! Bora i dalje zamera to što Milica pominje svoju bivšu ljubav Filipa Đukića, kao i to što je, kako je istakao, iz njega izvukla sve najgore i optužila ga da joj je opsovao mrtvu majku, što je na kraju i učinio. Usput ju je počastio i brojnim uvredama, a uprkos tome što su se svađali do jutra, ipak su zajedno završili u krevetu.

U novonastalu situaciju upućena je i Miličina sestra Mirela, koja se od samog početka protivila njihovoj vezi. Sada, posle svega što se izdešavalo, u razgovoru za Pink.rs kaže:

Smatram da njih dvoje ne treba da budu u vezi i da nikada nije ni trebalo. Najbolje su funkcionisali kao prijatelji i tako je trebalo i da ostane. Mogu da tvrdim da oni nikada ne bi ni bili u vezi da su u spoljnjem svetu, nego eto zatvoren prostor... Ali eto dala sam šansu tom odnosu, nisam htela da sudim, iako smo svi znali ko je Bora, i samo je bilo pitanje vremena kada će on i prema njoj pokazati tu svoju lošiju stranu - započela je Mirela, a potom nastavila:

- Meni je iskreno žao što je toliki gnev, sujeta i mržnja u njemu, vidi se da se bori sa tim lošim u sebI... Zato mene ništa njegovo i ne može da uvredi. A sto se Milice tiče, ona uvek ide glavom kroz zid. Da je samo poslušala pola onoga što sam je savetovala, ništa od ovoga ne bi doživela. Mnogo mi je žao da je gledam u takvim situacijama, srce mi se kida, ali ona očigledno mora kroz sve ovo sama da prođe. Ja kao njena sestra i najveća podrška sam dala sve od sebe.

Autor: D.T.