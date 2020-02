POČIVAJTE U MIRU, HVALA VAM ZA BEZGRANIČNU LJUBAV: Neda Ukraden ne može da se oporavi od gubitka roditelja! SRCE DA PREPUKNE! (FOTO)

View this post on Instagram

Ovih dana , prije 2. godine mama Andja, i prije 23.god ćale Dusan, otisli su na vjecni pocinak. 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 Nikada iz nasih srca❤❤❤❤❤❤❤ Pocivajte u miru i hvala vam za bezgranicnu ljubav koju ste meni i mojoj Jeleni pruzali!🙏🙏🙏❤❤❤😟😥😥😥 #nedaukraden #rip #parents #grateful 🙏#rememberforever❤️