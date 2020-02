OKRENUO SVE NA ŠALU! Gagi pretočio Miljaninu provokaciju u PESMU u Luninom stilu! (VIDEO)

Zasmejaće vas!

Gagi Đogani se pre nekoliko dana iznervirao zbog toga što ga je Miljana Kulić nazvala Gazmen, što je inače njegovo pravo ime, to je to shvatio kao provokaciju. On je nakon toga odlučio da se više ne nervira zbog takvih stvari, a danas je prvi put imao priliku da to i pokaže.

Dok je pričao kako ga je život gazio, Gagi se našalio, pa je krenuo da peva pesmu Vesne Zmijanac "Kazni me, kazni", koju je Luna Đogani preimenovala u "Gazi me, gazi", kada je napravila lapsus u prvoj sezoni "Zadruge".

Svašta sam prošao i gazili su me... - rekao je Gagi, pa počeo da peva:

Gazi me, gazi... - pevao je Đogani, a zadrugari su mu se pridružili.

Detaljnije o ovome u video-prilogu u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.