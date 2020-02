DEČKA IZ TEHERANA KRIJE KAO ZMIJA NOGE: Dunja Ilić sve drži u tajnosti, a za to ima OGROMAN RAZLOG... Priznala istinu posle koje je SVE JASNO

View this post on Instagram

Zivot mi je oduzeo 3 stvari za koje sam zivela.Za nepune 4 godine.I ja sam nastavila da zivim.I da pretezno ljudima zelim dobro.I da se nikada ne mesam u tudja posla.I sto je najbitnije da na pitanje da li znam samo jednu zelju,koja ce se sto posto ispuniti,van bilog cijeg znanja,osude,da li znam koja je ta jedna zelja,moja srz...Uspela sam da ne zaboravim odgovor na to najbitnije pitanje. #sanguemio 🌌