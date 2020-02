ZILHA, MAJKA ZA PRIMER! Dok je Edu preča ljubavnica od ROĐENE DECE, njegova žena im POSVETILA ŽIVOT! Zbog onog što je sad uradila divi joj se REGION

I dok se Edis Edo Fetić ne odvaja od svoje ljubavnice Dragane Mitar i svojim postupcima i izjavama u "Zadruzi" mesecima unazad šokira kako cimere, tako i milionski auditorijum Pinka, njegova supruga Zilha Karišik vreme provodi sa njihovo troje dece.

Za razliku od svog supruga Eda koji, po svemu sudeći, ima preča posla, Zilha se u potpunosti posvetila odgoju i vaspitanju njihove troje dece, na račun čega svakodnevno dobija mnoštvo pohvala sa svih strana.

Lepe trenutke sa svojim naslednicima Zilha s vremena na vreme deli sa svojim prijateljima na Instagramu, što je i danas bio slučaj. Edisova supruga rešila je da sebi da malo oduška i nakratko se skloni iz Novog Pazara, te je svoje mališane odvela na Zlatibor, gde provode kvalitetno vreme, o čemu svedoči njena nova objava.

Naime, na snimku koji je danas objavila njen sin se pohvalio da je u zabavnom parku osvojio čak četiri plišane igračke, koje ipak nije želeo da zadrži za sebe.

- Osvojio sam četiri igračke, prvo ovu crvenu, pa ovu rozu i ljubičastu... I to ću sve njima da dam - rekao je dečak, koji je potom iznenadio sestre, zbog čega je Zilha bila ponosna. Ovaj snimak privukao je veliku pažnju korisnika društvenih mreža koji su je, kao i inače, ishvalili na sva usta poručivši joj da je divna, hrabra žena i pre svega - majka za primer, koja je svoju decu sjajno vaspitala.

Edu preča ljubavnica od rođene dece

I dok Zilha svaki slobodan trenutak koristi da bude sa decom, njenom suprugu Edu iznova i iznova polazi za rukom da bez reči ostavi sve učesnike "Zadruge", ali i gledaoce. Naime, sinoć se našao na stubu srama zbog igrice u kojoj je učestvovao sa Draganom - jedno od pitanja bilo je da navede najsrećniji trenutak u svom životu. Iako je isprva napisao da je to rođenje njegove dece, brzo se predomislio i istakao da je to trenutak kada je upoznao Draganu Mitar, svoju ljubavnicu, što je zaprepastilo i šokiralo sve zadrugare koji su ga iskritikovali i ukazali da to, u najmanju ruku, nije normalno.

- Ja sam imao taj momenat, ali imam dosta srećnijih momenata u svom životu. Možda se to još nekome dešavalo, ja nisam imao taj osećaj prvih šest meseci, kao što je majčinski - bilo je sve što je Edo sinoć imao da kaže u svoju "odbranu".

Autor: D.T.